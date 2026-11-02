إزالة 45 حالة تعد على أراضي الدولة بالوادي الجديد.. واسترداد 114 فدانا

نفذت محافظة الوادي الجديد حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.

إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي

وأسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات إزالة واسترداد 29 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وتقنين الأوضاع، بمساحة إجمالية بلغت 114 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة 16 حالة متغيرات مكانية غير قانونية وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، بمساحة 3200 متر مربع.

وتأتي هذه الحملات ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون واسترداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مجددًا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة أعمال الإزالة ميدانيًا، ورصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط والحفاظ على مقدرات الدولة، فضلًا عن حماية الأراضي الزراعية من أعمال البناء المخالف والتوسع العمراني العشوائي.