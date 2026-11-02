مصرع أربعيني إثر انقلاب سيارة في مركز الداخلة بالوادي الجديد

لقي شخص يبلغ من العمر 43 عامًا مصرعه، صباح اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الرابط بين قريتي المعصرة وأسمنت بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول جثمان شخص إلى مستشفى الداخلة العام، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي علي احد الطرق السريعه.

وبالفحص، تبين وفاة محمد خلف الله سفينة أحمد، 43 عامًا، مقيم بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، وجرى إيداع جثمانه مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب وقوع الحادث.