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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد تواصل متابعة التجهيزات النهائية لمجمع كهرباء قرى درب الأربعين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل محافظة الوادي الجديد متابعة التجهيزات النهائية لمجمع كهرباء قرى درب الأربعين (المرحلة الثانية) بمركز باريس، تمهيدًا للاستلام النهائي وبدء التشغيل التجريبي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمجمع

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الأعمال شملت الانتهاء من تركيب البوابات الرئيسية والفرعية والسور الشائك المحيط بالمجمع لتأمين الموقع، وتركيب خزانات المياه الرئيسية والفرعية، إلى جانب الانتهاء من توصيلات السولار الخاصة بالمولدات الكهربائية، وتفقد المبنى السكني الإداري للتأكد من جاهزيته.

وأضافت المحافظة أنه يجري الاستعداد لاختبار خزان السولار الرئيسي، الذي تبلغ سعته 50 طنًا، باستخدام المياه للتأكد من سلامته وعدم وجود أي تسريبات، وذلك قبل وصول سيارات نقل السولار وضخ الوقود، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي والوصول إلى مرحلة الاستلام النهائي للمجمع.

وأكدت المحافظة استمرار متابعة مشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء بقرى درب الأربعين، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز باريس

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