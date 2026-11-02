أجرى عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية بمدرسة درب الأربعين 4 التابعة لإدارة باريس التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب بالمناطق النائية والبعيدة.



مدير تعليم الوادي الجديد يوجه بدعم الطلاب بالمناطق النائية

رافقه خلال الجولة أحمد محمد، مدير الإدارة التعليمية بباريس، حيث تابع انتظام الدراسة والتزام المعلمين والطلاب بالإجراءات المنظمة للتقييمات الأسبوعية والواجبات المدرسية.

واستمع مدير المديرية إلى شرح المعلمين داخل الفصول، وفتح حوارًا مع الطلاب وطرح عليهم عددًا من الأسئلة للتعرف على مستوياتهم الدراسية ومدى استيعابهم للمناهج، كما استمع إلى مطالبهم وآرائهم.

ووجه بضرورة تكثيف البرامج العلاجية للطلاب الذين يعانون من ضعف التحصيل الدراسي، مع متابعة مستواهم بصفة دورية، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل الدعم والرعاية التعليمية والتربوية لأبناء المناطق النائية، لضمان حصولهم على خدمة تعليمية متميزة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.