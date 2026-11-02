حنان شعراوي: تكريم ميار عثمان امتداد للتقدير الرئاسي للموهوبين

أكدت الدكتورة حنان شعراوي، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن والمدير الإداري للحزب، أن احتفالية تكريم الطالبة ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي 2026، تأتي امتدادًا للتقدير الرئاسي عقب تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، وتعكس الاهتمام بالنماذج المصرية المتفوقة وقصص النجاح.

وأوضحت "شعراوي"، أن مشاركتها في الاحتفالية تعكس أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، في دعم المواهب ورعاية المتفوقين وتشجيع النشء والشباب على القراءة والمعرفة.

وأضافت الدكتورة حنان شعراوي، أن مبادرات الحزب، التي تضمنت إهداء 15 رحلة عمرة للطالبة وأسرتها وعدد من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مدرستي حمدي الشرابي ومحمود المغربي بكفر الشيخ، إلى جانب إطلاق مسابقة سنوية على مستوى الجمهورية بعنوان "اقرأ مع ميار"، تمثل خطوات عملية لترسيخ ثقافة القراءة واكتشاف المواهب.

وأكدت أن فوز ميار عثمان، يمثل رسالة مهمة حول قيمة العلم والمعرفة وأهمية الاستثمار في بناء الإنسان، مشددة على استمرار دعم المبادرات التي ترعى المواهب المصرية وتوفر للأجيال الشابة فرصًا حقيقية لمواصلة النجاح والتميز.