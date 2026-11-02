أسامة كمال يكشف تفاصيل تطبيق منظومة مراقبة الوقود ببورسعيد.. تستهدف منع البيع بالسوق السوداء

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تفاصيل تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لمراقبة توزيع الوقود في محافظة بورسعيد، موضحًا أن المنظومة تستهدف إنشاء إحصاءات وقواعد بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المركبات من المنتجات البترولية.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك مناطق لا تخضع للرقابة البترولية، ويتم صرف منتجات بترولية لها دون معرفة حجم الاستهلاك الفعلي.

وأضاف أن الهدف من المنظومة هو حوكمة عمليات البيع ومنع تسرب المنتجات البترولية إلى السوق السوداء، وتحقيق الانضباط في توزيع الوقود ومتابعة حركة المنتجات، مشيرًا إلى أن اختيار بورسعيد جاء باعتبارها محافظة نموذجية لبدء تطبيق المنظومة.

وأكد أن الحكومة تعمل على إحكام الرقابة ومنع التحايل وتهريب المنتجات البترولية، بما يضمن وصول الدعم والوقود إلى مستحقيه.