أحمد موسى يكشف عن بيع البنزين في السوق السوداء بسعر 28 جنيها للتر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن رصد ممارسات غير مشروعة في تداول المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 28 جنيهًا للتر، في ظل تحركات الدولة لتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك معلومات بشأن استغلال بعض الأشخاص للمنتجات البترولية وبيعها بأسعار غير رسمية، مؤكدًا أهمية التصدي لهذه الممارسات لمنع التلاعب بالأسعار وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تستهدف إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة داخل قطاع البترول.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تطوير آليات متابعة حركة تداول الوقود، بما يسهم في الحد من عمليات التسرب والتهريب، ومواجهة أي محاولات لاستغلال المنتجات البترولية خارج الأطر القانونية.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إعداد تصور متكامل لمنظومة إلكترونية تتيح متابعة توزيع المنتجات البترولية بصورة أكثر دقة، وتعزز الرقابة على مختلف مراحل تداولها.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات غير المشروعة، وضمان إحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد البترولية ومنع إهدارها أو استغلالها في السوق السوداء.