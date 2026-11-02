قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
استجابة فورية لطلبات أهالينا.. محافظ الغربية يوجّه بتوفير كشك لأحد المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف عن بيع البنزين في السوق السوداء بسعر 28 جنيها للتر

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن رصد ممارسات غير مشروعة في تداول المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 28 جنيهًا للتر، في ظل تحركات الدولة لتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك معلومات بشأن استغلال بعض الأشخاص للمنتجات البترولية وبيعها بأسعار غير رسمية، مؤكدًا أهمية التصدي لهذه الممارسات لمنع التلاعب بالأسعار وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تستهدف إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة داخل قطاع البترول.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تطوير آليات متابعة حركة تداول الوقود، بما يسهم في الحد من عمليات التسرب والتهريب، ومواجهة أي محاولات لاستغلال المنتجات البترولية خارج الأطر القانونية.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إعداد تصور متكامل لمنظومة إلكترونية تتيح متابعة توزيع المنتجات البترولية بصورة أكثر دقة، وتعزز الرقابة على مختلف مراحل تداولها.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات غير المشروعة، وضمان إحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد البترولية ومنع إهدارها أو استغلالها في السوق السوداء.

أحمد موسى صدى البلد البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر وسفير أوزبكستان

محافظ الأقصر وسفير أوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون ودعم العلاقات السياحية والثقافية

محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء: تطوير مدينة أبو رديس يستهدف إنشاء مجتمع متكامل لتوطين 26 ألف مواطن

ارشيفيه

إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد