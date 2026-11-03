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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تخصص 300 مليون جنيه لتطوير مساكن المغتربين بنصر النوبة

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار الجهود لإستكمال مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بمركز ومدينة نصر النوبة بما يسهم فى تطوير البيئة السكنية والإرتقاء بالمظهر الحضارى للقرى المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير السكن الكريم والآمن للأسر المستحقة ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة .

حضور تنفيذى من وزارة الإسكان ومحافظة أسوان

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بوفد لجنة وزارة الإسكان ، والذى ضم اللواء أحمد سامى نائب رئيس قطاع التشييد ، والمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بالوزارة ، والمهندس أسامة مبارك مدير مشروعات قطاع الإسكا ن، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ، والمهندس رامى نبيل بمركز البحوث .

وذلك بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سان جورج القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، ومحمد مصطفى رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية وادى العرب .

إعتماد 300 مليون جنيه لإستكمال الأعمال وإحلال وتجديد 628 منزلاً إضافياً

وأشار المهندس عمرو لاشين أن المشروع يحظى بدعم وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندسة راندة المنشاوى ، ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتور أحمد رستم حيث تم إعتماد 300 مليون جنيه ضمن خطة العام المالى الجديد 2026/2027، بما يتيح إستكمال المستهدف المدرج بالخطة، مع توفير باقى الإعتمادات المالية بشكل مرحلى للإنتهاء من إحلال وتجديد 628 منزلاً إضافياً، والتى تجرى بها الأعمال حالياً بمعدلات تنفيذ متواصلة .

دراسة توفير الصرف الصحى لعدد 84 منزلاً بقرية وادى العرب

ووجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإستكمال جهود الدولة الخاصة بتعويضات أهلنا من أبناء النوبة فيما يتعلق بمشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين ، مع ضرورة توفير خدمة الصرف الصحى لعدد 84 منزلاً بقرية وادى العرب لربطها على الشبكات الرئيسية وذلك من خلال إعداد دراسة فنية متكاملة من خلال مكتب استشارى متخصص لتحديد آليات التنفيذ .

تشكيل لجنة لتسليم وتسلم المنازل المنتهية بمشاركة الأهالى والجمعيات الأهلية

كما وجه المهندس عمرو لاشين بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ أعمال التسليم والتسلم للمنازل التى تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد بها ، على أن تضم ممثلين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والجمعيات الأهلية والمواطنين المنتفعين بكل قرية بما يضمن تنظيم إجراءات التسليم وتحقيق الشفافية والتواصل المباشر مع المستفيدين .

إنجاز 1937 منزلاً ضمن مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين

وخلال اللقاء ، أوضح المهندس أحمد بسيونى أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1937 منزلاً بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية، وذلك ضمن المشروع الذى يستهدف تحسين مستوى السكن لأهالى قرى مركز ومدينة نصر النوبة .

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