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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية المشتركة

ولي العهد السعوديمع نظيره الأردني
ولي العهد السعوديمع نظيره الأردني
أ ش أ

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه، في الرياض اليوم الإثنين، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة.

وأكد ولي عهد الأردن -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- وقوف الأردن التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها، معربا عن إدانة الأردن للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة.

رئيس مجلس الوزراء السعودي ولي عهد الأردن

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