لماذا نشعر بالكسل أكثر في الخريف؟ وكيف نتغلب عليه؟

مع قدوم فصل الخريف يلاحظ كثيرون تراجعًا في طاقتهم وتركيزهم ورغبتهم في الحركة، إن هذا الانخفاض شائع، وله أسباب نفسية وفسيولوجية معروفة.

اسباب الشعور بالتعب في فصل الخريف

- قلة ضوء الشمس

مع الخريف يأتي طقس أبرد ونهار أقصر، ونقص الضوء يؤثر بشكل ملحوظ على إحساسنا بالنشاط، كما أن الضوء يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الساعة الداخلية التي تحدد متى نشعر بالانتباه ومتى بالنعاس، وفي الصيف تمنحنا ساعات النهار الطويلة إشارات طبيعية للبقاء متيقظين، أما في الخريف فيختل هذا الإيقاع مع قصر النهار وحلول المساء مبكرًا، مما يزيد التعب ويقلل الدافع

- انخفاض السيروتونين

قلة التعرض لضوء النهار تعني أن الدماغ ينتج كمية أقل من السيروتونين، وهو ناقل عصبي يُعرف بهرمون السعادة، وبما أن هذا الهرمون ينظم المزاج والطاقة معًا، فعندما ينخفض مستواه قد يشعر الشخص بالخمول أو الفتور.

- النوم والميلاتونين

قصر النهار يدفع الدماغ لإفراز كمية أكبر من الميلاتونين، وهو هرمون النوم، فنشعر بالنعاس مبكرًا في المساء والثقل في الصباح، وإلى جانب ذلك، فيروسات نزلات البرد تنتشر في الطقس البارد، وهذا قد يساهم في الإرهاق

كيف نتغلب على كسل الخريف؟

1. التعرض الضوء صباحًا

ينصح الخبراء بقضاء 15 دقيقة على الأقل في ضوء الصباح لتقليل الخمول، حتى في الأيام الغائمة، لأن الضوء الخارجي أقوى بكثير من إضاءة المنازل، ويقترح خبراء NHS فتح الستائر بمجرد ظهور الضوء، والمشي في منتصف الصباح أو وقت الغداء، ولمن يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي، يمكن أن يساعد الجلوس في الشمس

2. تحركي ولو قليلًا

النشاط البدني يرفع السيروتونين والإندورفين المرتبطين بالطاقة والمرونة النفسية والنوم الهادئ، وكل ما يلزم مشي سريع أو تمارين خفيفة، مع تجنب التمرين قبل النوم مباشرة حتى لا يصعب النوم.

3. ثبّتي روتين الصباح والنوم

الروتين الصباحي الثابت يدرّب الجسم والعقل على الانتقال إلى "وضع النهار" حتى لو كان الجو مظلمًا. وينصح بتجنب الشاشات قبل النوم وإنشاء روتين مهدئ لوقت النوم

4. اهتمي بالتغذية وفيتامين د

نقص فيتامين د قد يؤثر على النوم والصحة عمومًا، لذلك يُفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل، ومعها فطور متوازن وأكلات خفيفة تدعم الطاقة.

5. غيّري نظرتك للموسم

ينصح بالتركيز على إيجابيات الخريف، مثل الروتين الدافئ والأكلات الموسمية ووقت التأمل

المصدر Bustle

Nhs