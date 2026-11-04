أسعار النفط تهبط دون 100 دولار لأول مرة منذ شهر مع تنامي آمال إنهاء الحرب مع إيران

تراجعت أسعار النفط بصورة حادة خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، مع انخفاض خام برنت القياسي إلى ما دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 7 أكتوبر الماضي، في ظل تنامي الآمال بالتوصل إلى تسوية تنهي الحرب مع إيران. وسجل التراجع نحو 9 دولارات للبرميل، بما يزيد على 8%، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8% إلى نحو 89 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن ينعكس تراجع أسعار النفط إيجابيا على المستهلكين، إذ رجح باتريك دي هان، المحلل لدى شركة «جاز بودي»، انخفاض متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للجالون خلال الأيام المقبلة.

وجاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق وخبراء الطاقة لتداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما إذا كانت ستدفع الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران دون تصعيد كبير.

وأدت الحرب، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل، ما زاد الضغوط التضخمية على المستهلكين والمزارعين وأصحاب الأعمال في الولايات المتحدة، بالتزامن مع اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر البنزين صباح الأربعاء 4.12 دولار للجالون، بزيادة 39% مقارنة بمستوياته قبل اندلاع الحرب.

وفي سياق متصل، أقر ترامب بتأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين الأمريكيين، قائلا إن الناخبين ربما كانوا يؤيدون موقفه تجاه إيران، لكنهم لم يكونوا مستعدين لتحمل التداعيات قصيرة الأجل المتمثلة في دفع أسعار أعلى للبنزين.

وأرجع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب، مؤكدا أن أي نقاش صريح بشأن المرحلة المقبلة يجب أن يبدأ من هذه النقطة.

وسجلت أسعار النفط تراجعا متسارعا خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة، بعدما وصلت إلى نحو 118 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي، قبل أن تنخفض إلى قرابة 98 دولارا بحلول منتصف تعاملات الأربعاء، رغم استمرار ارتفاعها بنحو 65% مقارنة بمستويات بداية العام.

وتراجعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بنحو 7%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية أغسطس الماضي، وهو ما قد يخفف تكاليف النقل والشحن، إذ يعد الديزل الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع والبضائع، بما فيها المواد الغذائية، ومن ثم فإن ارتفاع أسعاره ينعكس سريعا على أسعار المنتجات للمستهلكين.