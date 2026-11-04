شومر: الديمقراطيون سينهون الحرب مع إيران مستندين إلى أغلبيتهم الجديدة وسلطة الكونجرس المالية

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية المرتقبة بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الأغلبية الجديدة للديمقراطيين في الكونجرس وسلطة المجلس التشريعية في التحكم بالإنفاق الفيدرالي تمثلان أداتين للضغط على الرئيس الأمريكي لوقف الحرب.

وقال شومر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، إن الديمقراطيين عازمون على إنهاء الحرب، لافتا إلى انضمام عدد من الجمهوريين بالفعل إلى جهودهم في هذا الاتجاه.

وأضاف، حسبما أوردت وول ستريت جورنال، أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة منحوا الكونجرس سلطة التحكم في الإنفاق باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها للحد من صلاحيات الرئيس في خوض الحروب دون موافقة الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن مجلسي الكونجرس كانا قد أقرا في يونيو الماضي قرارا غير ملزم يدعو الرئيس إلى وقف الأعمال القتالية، كما أقر مجلس النواب في سبتمبر الماضي إجراء مماثلا، حظي بدعم سبعة نواب جمهوريين.

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