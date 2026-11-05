أحمد خالد: سأعود إلى الملاعب بعد 4 أشهر.. وممدوح عباس تواصل للاطمئنان على إصابتي

أكد أحمد خالد، لاعب فريق بترول أسيوط، أن الإصابة التي تعرض لها وخضوعه لجراحة في الكاحل قدر من الله، مشيرًا إلى ثقته في العودة إلى الملاعب خلال 4 أشهر.

زملكاوي

وقال أحمد خالد، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الإعلامي محمد أبو العلا، إنه سيبدأ التحميل التدريجي على قدمه بعد شهر من الآن، موضحًا أن الكابتن محمد عواد يتواصل معه باستمرار للاطمئنان على حالته، كما وجه الشكر لعبد الناصر محمد على دعمه المستمر خلال فترة الإصابة.

وأضاف لاعب بترول أسيوط أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، تواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا تقديره لهذه اللفتة الطيبة.