القنابل تهدد سلامة الرحلات الجوية بعدد من الدول الأوروبية.. تفاصيل

أفادت سلطات عدد من الدول الأوربية بتلقيها تهديدات بوجود قنابل على متن عدة رحلات جوية في القارة العجوز.

وذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية أن شركة "فين إير” أعلنت أن رحلتها رقم 1761، المتجهة من هلسنكي إلى روما، تلقت تهديداً بوجود قنبلة.

وبعد هبوط الطائرة بسلام في العاصمة الإيطالية، لم يُعثر على أي شيء مريب على متنها.

كما اضطرت ثلاث رحلات تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى صوفيا في بلغاريا للهبوط اضطرارياً بسبب تهديدات بوجود قنابل على متنها.

وأوضح مسئولون في المطار للصحفيين أن اثنتين من هذه الرحلات - إحداهما قادمة من كوبنهاجن بالدنمارك والأخرى من مدريد - هبطتا بسلام في مطار "فاسيل ليفسكي" في صوفيا.

أما الرحلة الثالثة، التي كانت قادمة من مطار "ستانستيد" في لندن متجهة إلى صوفيا، فقد حُوّل مسارها وهبطت بسلام في مطار مدينة بلوفديف، ثاني أكبر مدينة في بلغاريا، وفقاً لما ذكره كراسيمير بيشيف، الرئيس التنفيذي لمطار بلوفديف.

وفي وقت لاحق من اليوم، الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن رحلة جوية كانت متجهة من أيرلندا إلى إيطاليا حوّلت مسارها يوم الخميس إلى قاعدة جوية عسكرية في غرب فرنسا، وذلك إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وأفاد المكتب بأن الطائرة هبطت بسلام في القاعدة العسكرية بمدينة إفرو في منطقة نورماندي.

وقد تأكدت سلامة جميع الركاب البالغ عددهم 151 راكباً وأفراد الطاقم الستة، بينما تقوم فرق عسكرية متخصصة في تفكيك القنابل بفحص الطائرة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة، ولم تُنشر أي معلومات إضافية حتى الآن.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن طائرة تابعة لشركة "أير لينغس" (Aer Lingus)، كانت في رحلة من دبلن إلى روما، غيّرت مسارها بشكل حاد بينما كانت تقترب من باريس، وقامت بعدة دورات في الجو قبل أن تتجه نحو مدينة إفرو.