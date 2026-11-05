تباين أسعار الألبان والأجبان في مصر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026

شهدت أسعار السلع الأساسية من الألبان والأجبان في الأسواق المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حالة من التباين الملحوظ، وفق آخر بيانات معلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجلت بعض الأصناف ارتفاعات طفيفة بينما تراجعت أخرى، وسط تفاوت كبير في مستويات الأسعار مقارنة بأدنى وأعلى نقطة سجلتها هذه السلع على مدار العام الماضي.

خريطة أسعار الأجبان: قفزات في الأبيض واستقرار في الرومي

تصدر الجبن الأبيض المشهد بتفاوت كبير في الأسعار؛ حيث سجل المتوسط السعري للنوع الأول نحو 149.48 جنيهاً للكيلو بزيادة طفيفة قدرها 1.67 جنيه.

في المقابل، سجل نوع آخر من الجبن الأبيض قفزة سعرية كبيرة ليصل إلى 512.1 جنيهاً للكيلو، بزيادة ضخمة بلغت 364.29 جنيهاً، وهو ما يعكس تفاوت الجودة والأنواع في السوق.

أما الجبن الأبيض (الثلاجة)، فقد شهد تراجعاً طفيفاً ليسجل 153.32 جنيهاً للكيلو بنسبة انخفاض بلغت 2%.

وفيما يخص الجبن الرومي، فقد سجل تراجعاً بسيطاً ليصل إلى 299.26 جنيهاً للكيلو، بانخفاض قدره 1.12 جنيه، ليقترب من أدنى مستوى سعري له خلال العام.

سوق الألبان: زيادة في السائب واستقرار في المعبأ

وعلى صعيد منتجات الألبان، سجل اللبن السائب ارتفاعاً بنسبة 4.75% ليصل سعره إلى 33.97 جنيهاً للكيلو، بزيادة قدرها 1.54 جنيه.

أما اللبن المعبأ، فقد شهد استقراراً نسبياً مع زيادة طفيفة جداً بلغت 0.17 جنيه، ليستقر عند 47.7 جنيهاً للتر الواحد.

وفيما يتعلق باللبن المجفف (البودرة - نيدو)، فقد سجل تراجعاً بنسبة 1.44% ليصل سعره إلى 145.87 جنيهاً للجرام.

الزبدة والسمن: تراجع ملحوظ في الزبدة البقري

سجلت الزبدة البقري (مزارع) تراجعاً ملموساً بنسبة 6.82%، حيث انخفض سعر الكيلو بمقدار 13.06 جنيه ليصل إلى 178.3 جنيهاً.

وفيما يخص السمن، سجل السمن البلدي انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 363.71 جنيهاً للكيلو، بينما ارتفع السمن الصناعي بنسبة 1.88% ليسجل 115.39 جنيهاً للكيلو.

تذبذب سنوي

وبالنظر إلى تحليل الأسعار على مدار عام كامل، يظهر تذبذب حاد في بعض السلع؛ حيث سجل الجبن الأبيض أعلى قيمة له في ديسمبر 2025 عند 683.12 جنيهاً، بينما وصل اللبن السائب إلى أدنى مستوياته في فبراير 2026 عند 29 جنيهاً، مما يشير إلى تأثر هذه السلع بالمواسم الزراعية وتكلفة الإنتاج.