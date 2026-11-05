قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حنفي السيد: انتخابات التجديد النصفي كشفت حجم التأثير الإعلامي الأمريكي

حنفي السيد
حنفي السيد
أحمد أيمن

أكد الخبير الإعلامي المتخصص في الشأن الخارجي حنفي السيد، أن وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أبرز أدوات التأثير في الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن المنافسة السياسية في الولايات المتحدة لم تعد تقتصر على البرامج الانتخابية والخطابات الجماهيرية، وإنما امتدت إلى معركة إعلامية ورقمية تستهدف تشكيل اتجاهات الرأي العام والتأثير في اختيارات الناخبين.

وأوضح حنفي السيد في تحليل تأثير وسائل الإعلام على الانتخابات الأمريكية، أن التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي أحدثا تحولًا كبيرًا في طبيعة الحملات الانتخابية الأمريكية، بعدما أصبح بإمكان المرشحين التواصل المباشر مع ملايين المواطنين دون الاعتماد الكامل على المؤسسات الإعلامية التقليدية، وهو ما منح الحملات الرقمية قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع الأمريكي، خاصة الشباب.

الإعلام التقليدي لا يزال مؤثرًا 

وأشار الخبير الإعلامي إلى أن القنوات التلفزيونية والصحف الأمريكية لا تزال تحتفظ بتأثير مهم في تشكيل الرأي العام، خاصة من خلال تغطية المناظرات الانتخابية وتحليل مواقف المرشحين ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضاف أن طريقة تناول وسائل الإعلام للقضايا المختلفة قد تؤثر في ترتيب أولويات الناخبين، فعندما تحظى ملفات مثل التضخم والبطالة والهجرة والسياسة الخارجية بتغطية مكثفة، فإنها تتحول إلى محاور أساسية في النقاش الانتخابي، وهو ما ينعكس على تقييم المواطنين لأداء المرشحين والأحزاب السياسية.

السوشيال ميديا تنقل المعركة الانتخابية إلى مساحة جديدة

وأكد الإعلامي حنفي السيد أن منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب أصبحت ساحات رئيسية للمنافسة السياسية، حيث تستخدمها الحملات الانتخابية لنشر الرسائل الدعائية والمقاطع المصورة واستهداف فئات محددة من الناخبين وفقًا لاهتماماتهم وتوجهاتهم.

ولفت إلى أن خطورة هذه المنصات تكمن في سرعة انتشار المحتوى، إذ يمكن لمقطع فيديو قصير أو تصريح مقتطع أن يتحول خلال ساعات إلى قضية رأي عام، كما أن خوارزميات التفاعل قد تسهم في تعزيز الاستقطاب السياسي من خلال عرض محتوى يتوافق مع المواقف السابقة للمستخدمين.

الذكاء الاصطناعي والأخبار المضللة تهدد الثقة الانتخابية

وحذر الخبير الإعلامي من تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المزيفة، مؤكدًا أن هذه التقنيات تفرض تحديات جديدة على نزاهة العملية الانتخابية، خاصة مع إمكانية توظيفها لنشر تصريحات غير حقيقية أو تشويه مواقف المرشحين والتأثير في ثقة المواطنين.

وأشار إلى أن المؤثرين وصناع المحتوى أصبحوا بدورهم جزءًا من المعادلة الانتخابية، نظرًا لقدرتهم على الوصول إلى ملايين المتابعين، وتقديم القضايا السياسية بأساليب مبسطة تجذب الشباب والفئات الأقل متابعة للإعلام التقليدي.

انتخابات التجديد النصفي تكشف حجم التأثير الإعلامي

وأوضح حنفي السيد أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر 2026 قدمت نموذجًا واضحًا لتداخل الإعلام التقليدي مع المنصات الرقمية في توجيه النقاش السياسي، خاصة مع تصاعد القضايا المرتبطة بالاقتصاد والهجرة وأداء الإدارة الأمريكية.

واختتم بأن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لا تحسم الانتخابات بمفردها، لكنها أصبحت عنصرًا مؤثرًا في تشكيل انطباعات الناخبين وتحديد القضايا التي تشغلهم وحشد المؤيدين، مؤكدًا أن التحدي الأكبر أمام الديمقراطية الأمريكية يتمثل في ضمان وصول معلومات موثوقة إلى المواطنين، ومواجهة التضليل الرقمي، والحفاظ على ثقة الناخبين في المؤسسات السياسية والانتخابية.

الانتخابات الأمريكية انتخابات التجديد النصفي ترامب الانتخابات الأمريكية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

تويوتا سيكويا 2027

تويوتا سيكويا 2027 تحصل على تقنية سحب ذكية لأول مرة

بي إم دبليو

بي إم دبليو تتحدى تسلا بنظام قيادة ذاتية جديد داخل المدن

اخبار السيارات

أخبار السيارات | أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر .. شيري تستعرض مستقبل التنقل العائلي في قمتها الدولية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد