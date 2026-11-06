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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: البدري الأنسب للمنتخب حال رحيل حسام حسن.. وعمر جابر يستحق الانضمام

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الأجواء الحالية داخل منتخب مصر لا تبدو جيدة، مشيرًا إلى صعوبة العمل في ظل الملابسات الفنية والشخصية المحيطة بالجهاز الفني، قبل مواجهة مالاوي.

وقال طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، إن الأوضاع الحالية تثير العديد من علامات الاستفهام، مضيفًا: "مش عارف الجهاز الفني للمنتخب هيشتغل إزاي في ظل الملابسات الفنية والشخصية للجهاز الفني قبل مباراة مالاوي، ولو أنا من الجهاز الفني هقدم أعذار فورا".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى إمكانية رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن حسام البدري هو الأقرب والأحق بتولي المسؤولية حال حدوث ذلك، نظرًا لما يمتلكه من خبرات تدريبية كبيرة، فضلًا عن النتائج الجيدة التي يحققها مع أهلي طرابلس.

وأضاف أن المنتخب الوطني لا يحتمل الدخول في تجارب تدريبية جديدة خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة اختيار مدرب يمتلك خبرات كبيرة وسيرة ذاتية قوية، ويكون قادرًا على التعامل مع النجوم وقيادة المنتخب لتحقيق أهدافه.

وتحدث حلمي طولان عن إمكانية تولي محمد صلاح دورًا قياديًا داخل المنتخب، مؤكدًا أن قائد الفراعنة يمكنه أن يكون مساعدًا داخل الملعب، لكنه لا يصلح لأن يكون مدربًا مسؤولًا عن الفريق.

وعن اختيارات قائمة المنتخب، أبدى طولان تحفظه على فكرة انضمام إمام عاشور لاعب الأهلي في ظل عدم مشاركته بانتظام مع فريقه، موضحًا أن المعيار الأساسي لاختيار أي لاعب يجب أن يكون مشاركته مع ناديه وتألقه وتقديمه مستويات جيدة.

كما أبدى استغرابه من استبعاد عمر جابر، لاعب الزمالك، من قائمة المنتخب، مشيدًا بالمستويات التي يقدمها اللاعب خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه يقدم أداءً أكثر من رائع ويستحق التواجد مع الفراعنة، خاصة أنه يجمع بين المشاركة المنتظمة والمستوى الفني الجيد.

واختتم حلمي طولان تصريحاته بالحديث عن فكرة إنشاء شركة الكرة، مؤكدًا أنه لا يوجد رفض للفكرة من حيث المبدأ، لكن هناك العديد من التساؤلات بشأن هوية الجهة التي ستتولى تأسيس الشركة وإدارتها، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون للدولة دور في هذا الملف.

وشدد طولان على تفضيله أن يحتفظ النادي بالنسبة الأكبر في شركة الكرة، بدلًا من المستثمرين، بما يضمن الحفاظ على دور النادي ومصالحه في إدارة هذا المشروع.

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