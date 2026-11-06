مجدي عبدالغني: رحيل حسام حسن قبل مواجهة مالاوي صعب.. وأرشح علي ماهر لخلافته

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، صعوبة رحيل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة مالاوي، في ظل ضيق الوقت واقتراب موعد المباراة، مشيرًا إلى أن مصير الجهاز الفني لا يزال غير محسوم حتى الآن.

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، إنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء تغييرات فنية قبل المواجهة المقبلة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن اتحاد الكرة يفكر في رحيل الجهاز الفني، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالجوانب الفنية فقط، ولكن هناك أحداثًا وأمورًا أخرى خارج الملعب تلعب دورًا في تحديد مصير الجهاز الحالي.

وعن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للمنتخب حال رحيل الجهاز الحالي، كشف مجدي عبدالغني عن ترشيحه لاسم جديد يحصل على فرصته، مشيرًا إلى أن علي ماهر مدرب سيراميكا هو اختياره لتولي المسؤولية، خاصة أن حسام البدري سبق له قيادة المنتخب ورحل عن منصبه.

وعلق مجدي عبدالغني على موقف إمام عاشور من الانضمام إلى منتخب مصر، مؤكدًا ضرورة تواجده مع الفراعنة، قائلًا إن اللاعب كبير ويستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب.