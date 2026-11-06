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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الغوض يكشف سر تتويج المنتخب بالالقاب الدولية.. حوار

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي
ياسمين تيسير

أكد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن تتويج المنتخب الوطني بلقبي بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف وبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والذان اقيما في مدينة شرم الشيخ، يمثل إنجازا كبيرا للرياضة المصرية ويعكس التطور الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والإداري

وأضاف الشاذلي في حوار لموقع صدى البلد  أن النتائج التي حققها المنتخب في البطولتين جاء ثمرة للعمل المستمر والتعاون بين الاتحاد والأجهزة الفنية واللاعبين، مؤكدا أن حصد الألقاب على أرض مصر يمنح الاتحاد دافعا إضافيا لمواصلة تطوير اللعبة والاستثمار في المواهب الواعدة وإعدادها بالشكل الأمثل للمنافسات الدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن المنتخب المصري قدم مستويات متميزة في بطولة العالم للجامعات، بعدما حصد 19 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و9 فضيات و3 برونزيات، إلى جانب تحطيم 5 أرقام قياسية جديدة، مشددا أن هذه النتائج تعكس قوة المنتخب وقدرته على المنافسة في مختلف السباقات، خاصة في ظل مشاركة 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن تألق عدد كبير من اللاعبين واللاعبات ومن بينهم طارق حسن ومحمود وليد ومهاب إيهاب وندى مجدي، يؤكد امتلاك مصر قاعدة قوية من الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات، لافتا إلى أن خطة الاتحاد لا تعتمد على أسماء بعينها، وإنما تستهدف بناء منتخب متكامل 

وأكد الشاذلي أن النتائج التي تحققت في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة كانت امتدادا للنجاح المصري، بعدما تصدر المنتخب الترتيب العام برصيد 29 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و11 فضية و8 برونزيات، في منافسات شهدت مشاركة 264 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة.

وأضاف أن تنوع الميداليات بين منافسات العمومي والناشئين يعكس نجاح خطة الاتحاد في إعداد الأبطال بمختلف المراحل العمرية، مشددا على أن الاهتمام بالناشئين واكتشاف المواهب مبكرا يمثلان حجر الأساس لبناء أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على مكانة مصر العالمية في اللعبة.

وتحدث رئيس الاتحاد عن المشهد الاستثنائي الذي شهدته منافسات سباق 5 كمونو رجال، بعدما احتكر أبطال مصر المراكز الثلاثة الأولى وحصدوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مؤكدا أن هذه اللحظة كانت مصدر فخر كبير لجميع أفراد المنظومة الرياضية.

وأضاف أن رؤية ثلاثة أبطال مصريين على منصة التتويج في سباق واحد ببطولة عالمية تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه السباحة بالزعانف المصرية، وتؤكد امتلاك المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة على القمة خاصة أن هذا الإنجاز تحقق على أرض مصر 

وأضاف الشاذلي أن فوز المنتخب بالميدالية الذهبية في سباق التتابع المختلط يمثل إضافة مهمة إلى إنجازات البطولة موضحا أن مسابقات التتابع تعتمد على العمل الجماعي والتكامل بين أفراد الفريق،

وعن استضافة شرم الشيخ للبطولتين، أكد رئيس الاتحاد أن نجاح التنظيم يعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وما تمتلكه من إمكانات بشرية وتنظيمية ومرافق مؤهلة لاستقبال المنافسات الكبرى، مشيرا إلى أن إقامة البطولات في شرم الشيخ ساهمت أيضا في إبراز المقومات السياحية المصرية أمام الوفود والاتحادات الرياضية المشاركة.

وأضاف أن التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية كان له دور أساسي في توفير المتطلبات الفنية والتنظيمية واللوجستية، مؤكدا تقديره للدعم الذي ساهم في خروج البطولتين بالصورة التي تليق باسم مصر ومكانتها الدولية.

وشدد الشاذلي على أن الجمع بين التفوق الرياضي والنجاح التنظيمي يعزز مكانة مصر على خريطة السباحة بالزعانف عالميا، ويمثل فرصة مهمة لدعم انتشار اللعبة محليا، وتشجيع الأندية ومراكز التدريب على توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المزيد من المواهب.

وأوضح أن الحفاظ على الإنجازات يتطلب خطط إعداد طويلة المدى، تبدأ من اكتشاف اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، مرورا بتوفير فرص الاحتكاك الدولي، وصولا إلى التقييم المستمر للأداء والتنسيق مع الأجهزة الفنية والأندية، مؤكدا أن هدف الاتحاد هو تحويل النجاحات التي تحققت في شرم الشيخ إلى إنجازات مستمرة وليست مجرد نتائج مرتبطة ببطولة واحدة.

ووجه رئيس الاتحاد رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني، أعرب خلالها عن تقديره لما قدموه من جهد والتزام أسهما في تحقيق هذه النتائج المشرفة، كما دعا الأجيال الجديدة إلى مواصلة التدريب والعمل الجاد والإيمان بقدراتهم، مؤكدا أن المنافسة العالمية تحتاج إلى الصبر والانضباط والتطوير المستمر.

واختتم سامح الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يستهدف البناء على الإنجازات الأخيرة، ومواصلة تطوير رياضة السباحة بالزعانف، وتوسيع قاعدة اللاعبين، وإعداد أجيال جديدة من الأبطال، إلى جانب الاستمرار في استضافة البطولات الدولية

سامح الشاذلي الاتحاد المصري للغوص الانقاذ بطولة العالم

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