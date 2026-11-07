أخبار الوادي الجديد | السيطرة على حريق بمجمع كهرباء الفرافرة.. واستمرار لجان تحصيل المتأخرات بـ الخارجة

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق خارجي محدود بمجمع كهرباء الفرافرة

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، نجاح جهود إخماد الحريق الذي اندلع بمجمع كهرباء الفرافرة، بأحد المغذيات خارج غرفة التحكم الرئيسية، ما أسفر عن اشتعال الغلاف الصاج الخارجي لهنجر غرفة التحكم، دون وقوع أي أضرار أو تأثر بماكينات التوليد.

وأوضحت المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال التبريد وحصر الأضرار، مع استدعاء فرق الصيانة بالقطاع لمباشرة أعمال الفحص والإصلاح، وتوزيع ماكينات الطوارئ على المواقع الحيوية بالمدينة لإمدادها بالكهرباء اللازمة؛ وفصل التيار عن باقي القرى احترازيًا لحين التأكد من سلامة التوصيلات، مع التشديد على المتابعة اللحظية وسرعة الانتهاء من إجراء الإصلاحات الفنية اللازمة لعودة الخدمة.

لاستيداء حق الدولة.. استمرار لجان تحصيل المتأخرات بمركز الخارجة بالوادي الجديد



تواصل اللجنة المختصة أعمالها الميدانية لتحصيل المتأخرات والمستحقات المالية لصالح الدولة بقطاع المحلات والأنشطة التجارية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

​ونفذت اللجنة جولاتها الميدانية لليوم وسط إجراءات منظمة تهدف إلى حصر وتحصيل المستحقات المتأخرة، وتيسير سبل السداد للمواطنين والجادين من أصحاب الأنشطة التجارية؛ وذلك باستخدام وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة، لضمان سرعة إنجاز الأعمال ودقة توثيق المعاملات .

من جهته، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة على استمرار وتكثيف هذه الحملات واللجان بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على تحصيل مستحقات الدولة ورد الحقوق لأصحابها، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الملتزمين بالدفع، بما يدعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

العثور على جثة متحللة داخل مبنى مهجور بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

عثر الأهالي على جثة متحللة داخل أحد المباني المهجورة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في ظروف غامضة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

العثور على جثة متحللة داخل مبنى مهجور بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على الجثة داخل مبنى مهجور، وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، فيما تكثف الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على تحديد هوية المتوفى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.