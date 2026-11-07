«الابن» و«بلوديكس» يحصدان المراكز الأولى.. إعلان جوائز الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال

اختتمت اليوم السبت ، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، بإقامة المؤتمر الختامي وإعلان جوائز المسابقات المختلفة، بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك بعد أيام من العروض السينمائية والأنشطة الفنية وورش العمل المخصصة للأطفال.

واستهلت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، أعقبه صعود مقدم الحفل للترحيب بالحضور، ودعوة إبراهيم سعد، المدير الفني للمهرجان، لإلقاء كلمته، حيث استعرض نبذة عن الأفلام المشاركة والأعمال التي وقع عليها الاختيار ضمن مسابقات الدورة الأولى.

وألقت أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، كلمتها، أعقبها كلمة خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي حضر المؤتمر الختامي ممثلًا عن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ووزارة التربية والتعليم.

وأعربت أميرة عاطف عن تقديرها للدعم الذي قدمه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للمهرجان، مشيدة بحرصه على مساندة الفعاليات وخروج الدورة الأولى إلى النور، كما وجهت الشكر إلى وزارة التربية والتعليم، ممثلة في خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مثمنة دوره في التواصل والتعاون المستمر مع إدارة المهرجان طوال فترة انعقاده، بما ساهم في تسهيل مشاركة الطلاب وتعزيز حضور الأطفال في العروض والأنشطة السينمائية.

وأكدت رئيسة المهرجان أن التعاون بين المؤسسات التنفيذية والتعليمية والثقافية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مثل هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن المهرجان يستهدف الوصول بالسينما إلى الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأعرب خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن سعادته بالمشاركة في ختام الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، قائلًا: «أتشرف بأن أكون معكم في هذا الختام، وخالص شكري وتقديري للجميع على هذا العمل المميز».

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر إلى مكتبة مصر العامة، ووزارة الثقافة، ومحافظة الدقهلية، وقصر ثقافة المنصورة، وكل الجهات التي ساهمت في تنظيم المهرجان، مشيرًا إلى أن الطلاب استفادوا بشكل كبير من مشاركتهم في العروض والورش والأنشطة المختلفة، التي أتاحت لهم فرصة التعرف على جوانب جديدة من الفنون وصناعة السينما.

وشهد المؤتمر تكريم الأطفال المشاركين في ورشة الرسوم المتحركة، حيث تولت مريم عبد الرحمن توزيع شهادات التقدير عليهم، تقديرًا لمشاركتهم في الورشة وما قدموه من أعمال خلال فعالياتها.

كما شارك السيناريست محمد راجح في توزيع شهادات التقدير على الأطفال المشاركين في ورشة كتابة السيناريو، تقديرًا لتفاعلهم ومشاركتهم في الأنشطة الإبداعية التي استهدفت تنمية مواهبهم وتعريفهم بأساسيات الكتابة السينمائية.

وأعلنت لجنة التحكيم، التي ضمت المخرج محمد دندراوي والدكتور محمد ربيع، أسماء الأفلام الفائزة، حيث حصد فيلم «Son» من كازاخستان وروسيا، للمخرجة جانا بيكمامبيتوفا، الجائزة الأولى، بينما حصل الفيلم المغربي «Investigation» للمخرج مروان شوقير على الجائزة الثانية، وجاء الفيلم المصري «جاري» للمخرج أنطونيوس مسيحة في المركز الثالث.

كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «البرتقال المر» للمخرج ممدوح صلاح، وهو عمل بصري صامت بالأبيض والأسود يتناول الذاكرة الفلسطينية، ويرصد رحلة التهجير وصولًا إلى ظهور شخصية «حنظلة» المرتبطة برسام الكاريكاتير الشهيد ناجي العلي، في معالجة فنية تعبر عن الهوية والصمود الفلسطيني.

وأعلنت أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، جوائز المسابقة المحلية، حيث تولى خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تسليم الجوائز للفائزين.

وحصد فيلم «The TED» للمخرج عمر النمس الجائزة الأولى، بينما ذهبت الجائزة الثانية إلى فيلم «قرية الأنغام» للمخرجة مروة عبد المنعم، وحصل فيلم «مو صلاح» للمخرجة سارة نصير على الجائزة الثالثة.

وفي مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية، فاز فيلم «Bloodix» من روسيا، للمخرجة مريم خليل وفا، بالجائزة الأولى، بينما حصل الفيلم المصري «تهويدة ما بعد النوم» للمخرج عبد الرحمن محمود بركات على الجائزة الثانية، وجاء الفيلم الإيراني «Bang Bang» للمخرج بويا شاهجهاني في المركز الثالث.

كما حصل الفيلم المصري «اللعيب» للمخرج محمد أحمد الحضري على تنويه لجنة التحكيم الخاص، وهو فيلم تسجيلي يوثق السيرة الذاتية والملهمة لمحمد زبيب، بطل الشطرنج المصري الكفيف، مستعرضًا رحلته والتحديات التي واجهها لإثبات قدراته وتفوقه في واحدة من أصعب الألعاب الذهنية.

وشهد المؤتمر الختامي حضور حازم نصر، نقيب الصحفيين بالدقهلية، ورباب عبد المؤمن، مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة، إلى جانب عدد من صناع السينما والمهتمين بالفعاليات الثقافية.

وشهدت الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال برنامجًا متنوعًا من عروض الأفلام المصرية والعربية والدولية، إلى جانب الندوات الفنية وورش الرسوم المتحركة وكتابة السيناريو، في تجربة استهدفت تقديم السينما للأطفال وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأقيمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة الدقهلية، وشركة فاليو، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ونقابة المهن السينمائية، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة، ونادي جزيرة الورد، ومدارس كولدج، ومدارس الدلتا.