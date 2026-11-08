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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل ما تبوّظي شنطتك الجلد.. 5 أخطاء لازم تبطليها والطرق الصحيحة لتخزينها

حقيبة جلد
حقيبة جلد
نهى هجرس

تعد الحقائب الجلد من القطع المميزة التي تهتم بها السيدات، وتحرص العديد من السيدات على تنظيفها وتخزينها بطرق صحيحة للحفاظ عليها اطول فترة ممكنه

كما أن الجلد مادة حية، فهو يتنفس، ويتحرك، ويتطور مع مرور الوقت، عند تخزينه بشكل صحيح، يمكن أن يدوم لعقود، مكتسبًا طبقةً ناعمةً تزداد جمالًا مع مرور الزمن، أما عند إهماله، فقد يتشقق أو يبهت لونه أو يتشوه.

لا يقتصر التخزين السليم على الحفاظ على نظافة حقائبك فحسب، بل يتعلق أيضاً بتوفير البيئة المناسبة لها للراحة والتعافي حتى تكون جاهزة لكل فصل جديد من رحلتك

الخطوة الأولى: نظف حقيبتك قبل تخزينها

ابدأ بتنظيف حقيبتك برفق بقطعة قماش ناعمة أو فرشاة، مع التركيز على الزوايا، إذا أوصت العلامة التجارية بذلك، ضع طبقة خفيفة من مرطب الجلد لترطيبه بالزيوت الطبيعية ومنع جفافه.

نظّف البقع الصغيرة بمنظف لطيف، ثم اترك الحقيبة تجف في الهواء بشكل طبيعي - بعيدًا عن المدفأة وأشعة الشمس المباشرة، هذه الخطوة السريعة تساعد على منع التشققات وتحافظ على نعومة الجلد وصحته

الخطوة الثانية: إفراغ كل شيء

قبل وضع حقيبتك في مكانها، أفرغيها من كل شيء، حتى الأشياء الصغيرة الموجودة في الجيوب الداخلية، فالأقلام والإيصالات والعملات المعدنية قد تترك علامات أو تتسبب في تمدد البطانة مع مرور الوقت، الحقيبة الفارغة تمامًا تحافظ على شكلها الأصلي بشكل أفضل.

الخطوة 3: الحفاظ على شكله

للحفاظ على شكل الحقيبة، احشها برفق بورق مناديل خالٍ من الأحماض أو قطعة قماش قطنية ناعمة . تجنب استخدام الصحف لأن الحبر قد ينتقل إليها.

ضع الحقيبة بشكل مستقيم أو مسطح على رف - لا تعلقها أبدًا من المقابض، لأن ذلك قد يؤدي إلى تمدد ألياف الجلد

الخطوة الرابعة: استخدم الغطاء المناسب

احرص دائمًا على تخزين حقيبتك في كيس قماشي يسمح بمرور الهواء مصنوع من القطن أو الكتان، تحمي هذه المواد الحقيبة من الغبار مع السماح للهواء بالدوران، مما يمنع تراكم الرطوبة وتكوّن العفن.

إذا لم يكن لديك كيس غبار، فإن غطاء وسادة نظيف يؤدي الغرض نفسه، تجنب الأكياس البلاستيكية لأنها تحبس الرطوبة وتخنق الجلد

الخطوة الخامسة: اختر المكان المثالي

البيئة لا تقل أهمية عن الطريقة.

قم بتخزين حقائبك في مكان بارد وجاف ومظلل ، ويفضل أن تكون درجة الحرارة حوالي 60-70 درجة فهرنهايت مع مستويات رطوبة تتراوح بين 40-50%.

يتجنب:

أشعة الشمس المباشرة (تتسبب في بهتان اللون وتغيره)

المناطق الرطبة (تشجع على نمو العفن)

الدفايه أو السخانات (تسبب الجفاف والتشقق)

امنح كل حقيبة مساحة كافية - تجنب تكديسها أو ضغطها معًا. 

نصائح التخزين الموسمية

 الصيف

يُحفظ في مكان مظلل بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة العالية، استخدم أكياس الغبار وارفعها عن الأرض لتجنب تراكم الرطوبة.

الشتاء

قد يتسبب الهواء البارد وأجهزة التدفئة في جفاف الجلد، لذا، احرص على إبعاد الحقائب عن مصادر الحرارة، واستخدم جهاز ترطيب صغير إذا كان منزلك جافًا جدًا.

 الربيع والخريف

تجلب هذه المواسم تقلبات في الرطوبة - وهي أوقات مثالية لتهوية حقائبك وفحصها وتكييفها

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