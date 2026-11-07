احترس .. هذه الأشياء تصيبك بسرطان الجلد

يحدث سرطان الجلد عندما تتطرأ تغيرات غير طبيعية في خلايا الجلد وتسبب نموها وتكاثرها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويُعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية سببًا رئيسيًا للعديد من أنواع سرطان الجلد ولكن هناك عوامل أخرى تؤدي للإصابة بهذا المرض الخبيث.

ونكشف فى هذا التقرير أهم أسباب سرطان الجلد والعوامل المؤدية للإصابة به وذلك من خلال ماورد فى موقع pharmeasy.

أسباب سرطان الجلد

تشمل أسباب سرطان الجلد المختلفة ما يلي:

التعرض للأشعة فوق البنفسجية: يمكن أن يؤدي التعرض المفرط غير المحمي لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى تلف الحمض النووي لخلايا الجلد والمساهمة في الإصابة بسرطان الجلد .



الإشعاع فوق البنفسجي الاصطناعي: يمكن أن يؤدي التعرض غير المحمي للأشعة فوق البنفسجية من أجهزة التسمير والمصابيح إلى تلف الحمض النووي لخلايا الجلد والمساهمة في الإصابة بسرطان الجلد .



الطفرات في الحمض النووي: يمكن أن يتطور سرطان الجلد عندما تتراكم الطفرات في الحمض النووي، وهو المادة الوراثية الأساسية لخلايا الجلد، وتعزز نمو الخلايا غير الطبيعي عند تحفيزها بعوامل مثل الالتهاب.



المواد الكيميائية البيئية: يمكن أن يساهم التعرض لبعض المواد الكيميائية السامة أيضًا في الإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك السرطان الذي يتطور في المناطق التي لا تتعرض عادة لأشعة الشمس.



عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد



هناك عدة عوامل، مثل ما يلي، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد:

التعرض للأشعة فوق البنفسجية: الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة فوق البنفسجية معرضون لخطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد .



البشرة الفاتحة: الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة لديهم خطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد .



الجنس: سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء .



التقدم في السن: يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني مع التقدم في السن .



الشامات الكثيرة أو غير العادية: إن وجود العديد من الشامات الكبيرة أو غير المنتظمة المظهر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد .



ضعف الجهاز المناعي: الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.



العيش في مناطق مرتفعة أو في مناخ مشمس: الأشخاص الذين يعيشون في مناخ مشمس أو في مناطق مرتفعة معرضون لخطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد .



التاريخ الشخصي أو العائلي: إن وجود تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الجلد سابقًا أو وجود أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بسرطان الجلد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد .



العلاج الإشعاعي السابق: يمكن أن يزيد العلاج الإشعاعي من خطر الإصابة بسرطان الجلد في المنطقة التي تم علاجها سابقًا .



البشرة التي تحترق بسهولة، أو العيون أو الشعر فاتح اللون: ترتبط خصائص مثل البشرة التي تحترق أو تظهر عليها النمش بسهولة في الشمس، والعيون الخضراء أو الزرقاء، والشعر الأحمر أو الأشقر، بخطر أعلى .