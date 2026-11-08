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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 545 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات عن رفع 85 طنًا بمركز زفتى، و80 طنًا بمركز كفر الزيات، و60 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز بسيون، و40 طنًا بمركزي سمنود والسنطة.

تحرك تنفيذي 

كما تم رفع 35 طنًا بمركزي طنطا وقطور، و30 طنًا بكل من حي ثان طنطا ومركز المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبرى، إلى جانب 20 طنًا بحي أول طنطا، بإجمالي 545 طنًا من المخلفات والتراكمات.

رفع تلال واكوام القمامة 

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات وردع مخالفين

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