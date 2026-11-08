محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 545 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن رفع 85 طنًا بمركز زفتى، و80 طنًا بمركز كفر الزيات، و60 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز بسيون، و40 طنًا بمركزي سمنود والسنطة.

تحرك تنفيذي

كما تم رفع 35 طنًا بمركزي طنطا وقطور، و30 طنًا بكل من حي ثان طنطا ومركز المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبرى، إلى جانب 20 طنًا بحي أول طنطا، بإجمالي 545 طنًا من المخلفات والتراكمات.

رفع تلال واكوام القمامة

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.