أهلي بنغازي: لم نفاوض عبد الله السعيد ولم نقدم عرض المليون دولار

أكد مراد العقوري، نائب رئيس نادي أهلي بنغازي الليبي، عدم تقدم ناديه بأي عروض لضم لاعبين من الزمالك خلال الفترة الأخيرة، باستثناء أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد بشأن الدخول في مفاوضات مع نجوم الفريق الأبيض غير صحيح.

ونفى العقوري في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" وجود أي مفاوضات مع عبد الله السعيد، لاعب وسط الزمالك، مؤكدًا أن النادي الليبي لم يتفاوض معه للحصول على خدماته.

كما نفى نائب رئيس أهلي بنغازي صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم عرض بقيمة مليون دولار لضم عبد الله السعيد، مشددًا على أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة.

أهلي بنغازي يطلب عبدالله السعيد

يأتى ذلك بعدما كشف تقرير صحفي عن طلب نادي أهلي بنغازي الليبي التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب تقرير صحيفة توب أفريكان فوتبول فإن نادي أهلي بنغازي أبدى رغبته في التعاقد مع عبدالله السعيد خلال الميركاتو الشتوى المقبل.