"اليونسيف": يجب إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في أنحاء غزة

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شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم /الأحد/ على ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي منشور لها على منصة /إكس/، قالت (اليونسيف): "إن الأمطار الغزيرة تفاقم الظروف المأساوية التي يعيشها الأطفال والأسر فى أنحاء قطاع غزة".

وأضافت المنظمة: "تواجه العائلات وأطفالها ظروفا كارثية داخل خيام مؤقتة تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية .. تبذل منظمة اليونيسف قصارى جهدها لتقديم الدعم، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به".

وأكدت أن ضمان وصول المساعدات بكافة أشكالها وتوفير المزيد من التمويل أمر بالغ الأهمية؛ فالأطفال لا يستطيعون الانتظار.

وأشارت اليونيسيف إلى أنها دعت مرارا إلى السماح بدخول المعدات والإمدادات الأساسية دون قيود لإصلاح المنشآت وضخ المياه السامة قبل أن تغمر المنطقة المحلية.

يذكر أن نحو 70 ألف خيمة تعرضت للغرق بسبب هطول الأمطار أمس، في ظل نقص الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع حجم الكارثة.