تضامن أوروبي واسع مع بولندا عقب حادث إطلاق النار في "كراكوف"

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم /الأحد/ عن تضامن أوروبا الكامل مع بولندا في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مصرع وإصابة 22 شخصا.

وأكدت فون دير لاين أن أوروبا تشارك بولندا الحداد على الضحايا، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتقديرها للموقف البطولي لقوات الشرطة، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن برلين تقف مع بولندا كصديق وشريك خلال هذه الأوقات الصعبة، مضيفا أن الحادث الأخير أثر فيه بشدة بشكل شخصي.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن تضامن بلاده الكامل مع الجارة البولندية في أعقاب الهجوم، واصفا حادث إطلاق النار بأنه "جريمة صادمة".