قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكثيف جهود النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتصدّي لمخالفات البناء بأسوان
وزيرة البيئة: أنشطة توعوية بـ 8 معاهد عُليا تستهدف 1000 طالب لنشر الاستدامة
وزير الصحة الفلسطيني: القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة غير مسبوقة
طلاب برنامج فارم دي بجامعة الإسماعيلية الأهلية يستعرضون تطبيقات الكيمياء الحيوية
محمد رمضان يعلق بسخرية على زيجات «عشماوي» الثلاث في مسلسله الجديد
مصر تدين استمرار الهجمات والاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية
18 معلومة عن علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر| تفاصيل
مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون الإفتائي والتدريبي مع خريجي الأزهر في تايلاند
هرتسوج: القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان مستقبل إسرائيل.. ووحدتنا الوطنية على المحك
10 جنيهات زيادة في كيلو اللحوم البقري.. نقيب الفلاحين يكشف مصير الأسعار
الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي على طهران
شوبير يكشف مفاجأة بشأن ترشيح سامي قمصان لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مراكز البيانات تغوص تحت الماء.. واشنطن تدرس نقل سباق الذكاء الاصطناعي إلى البحار والبحيرات

مراكز البيانات تغوص تحت الماء.. واشنطن تدرس نقل سباق الذكاء الاصطناعي إلى البحار والبحيرات
مراكز البيانات تغوص تحت الماء.. واشنطن تدرس نقل سباق الذكاء الاصطناعي إلى البحار والبحيرات
أ ش أ

تتجه الولايات المتحدة إلى استكشاف جيل جديد من مراكز البيانات تحت الماء، في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحات لإنشاء أربعة مراكز بيانات داخل كبسولات محكمة الإغلاق قبالة سواحل ولايتي مين وألاسكا، وسط تسارع الطلب العالمي على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الفكرة تحظى باهتمام شركات التكنولوجيا لما توفره من إمكانية خفض تكاليف التبريد والطاقة، إلى جانب تجنب جانب كبير من الاعتراضات المحلية التي تواجه مشروعات مراكز البيانات الضخمة على اليابسة بسبب استهلاك الكهرباء والمياه وتأثيرها على المجتمعات السكنية.

وتعمل بالفعل منشأتان لمراكز بيانات تحت الماء قبالة السواحل الصينية، فيما سبق لشركة "مايكروسوفت" تنفيذ تجربة مماثلة قبالة شمال اسكتلندا عام 2018، وأظهرت بعد عامين انخفاض أعطال الخوادم بنسبة 87% مقارنة بمراكز البيانات التقليدية على اليابسة، رغم أن الشركة تؤكد حاليا عدم وجود خطط لنشر مراكز بيانات تحت الماء.

وتثير البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية اهتماما خاصا بسبب مياهها الباردة وقربها من مراكز سكانية كبيرة مثل شيكاغو وديترويت وتورونتو، إلا أن الفكرة أثارت في المقابل مخاوف بيئية نظرا لاعتماد عشرات الملايين من السكان على تلك البحيرات كمصدر لمياه الشرب.

وحذر نشطاء بيئيون من أن الحرارة الناتجة عن تشغيل مراكز البيانات قد تؤثر على النظم البيئية المائية، خاصة في بحيرة إيري التي تعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة وتكاثر الطحالب الضارة، فضلا عن مخاوف من احتمالات تسرب السوائل المستخدمة في المعدات أو البطاريات والأنظمة الكهربائية.

وأكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية أنها تدعم تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات باعتبارها ضرورية للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع استخدام صلاحياتها القانونية لحماية جودة المياه.

وتصاعد الجدل المحلي حول مراكز البيانات في بعض الولايات، إذ صوت سكان مدينة كونيوت بولاية أوهايو في الثالث من نوفمبر لصالح تعديل يحظر إنشاء مراكز بيانات ضخمة في منطقتهم، فيما لا تزال نيويورك الولاية الوحيدة بين الولايات الأمريكية المطلة على البحيرات العظمى التي تفرض وقفا مؤقتا على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ينتهي في منتصف عام 2027.

ويرى خبراء أن مراكز البيانات تحت الماء قد توفر ميزة مهمة من خلال الاستفادة من البرودة الطبيعية للمياه وخفض تكاليف التبريد، مع إمكانية وضعها بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى لتقليل زمن نقل البيانات، إلا أن تطبيق الفكرة على نطاق واسع سيظل مرهونا بوضع ضوابط بيئية وتنظيمية واضحة والتأكد من سلامتها على المدى الطويل.

الولايات المتحدة مراكز البيانات تحت الماء إدارة الرئيس دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

حسام حسن

مصطفى أبو زهرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

علي ماهر

علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن

حسام حسن

هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر

صلاح وحسام حسن

إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن

الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الحميد علي السيد

تكليف أحمد عبد العزيز عبد الحميد بتسيير أعمال مدير معهد القلب القومي

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

الري: مصر واليابان تواصلان جهودهما المشتركة في رئاسة «المياه من أجل الكوكب»

المتحف القومي للحضارة المصرية يفتتح معرض «خيوط أبدية» بالتعاون مع سفارة المكسيك

المتحف القومي للحضارة المصرية يفتتح معرض «خيوط أبدية» بالتعاون مع سفارة المكسيك

بالصور

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.. سر الطبقات المورقة والطعم البلدي

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟

بق الفراش
بق الفراش
بق الفراش

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد