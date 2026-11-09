شوربة عظام الدجاج.. وصفة شتوية غنية بالعناصر الغذائية وطريقة تحضيرها في المنزل

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يبحث كثيرون عن أطعمة دافئة تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتأتي شوربة عظام الدجاج ضمن الوصفات التي يوصي بها بعض خبراء التغذية، لما تحتوي عليه من معادن ومركبات غذائية، فضلًا عن سهولة تحضيرها وإمكانية استخدامها بأكثر من طريقة.

وشارك الطبيب البريطاني روبي أوجلا وصفة منزلية لتحضير مرق عظام الدجاج، موضحًا أنها من الخيارات التي يفضل تناولها عند الشعور بالإرهاق أو الإصابة بنزلات البرد، كما أشار إلى احتوائها على عناصر مثل المغنيسيوم والكالسيوم والزنك، إلى جانب كميات من الكولاجين والأحماض الأمينية.

فوائد شوربة عظام الدجاج

يُحضّر مرق عظام الدجاج من خلال طهي العظام لفترة طويلة نسبيًا، ما يسمح بانتقال بعض العناصر والمركبات الموجودة فيها إلى السائل الناتج.

وتحتوي هذه الشوربة على كميات متفاوتة من البروتين والجيلاتين وبعض المعادن، كما تضم أحماضًا أمينية مثل الجلايسين والبرولين، التي قد يكون لها دور في دعم صحة الجهاز الهضمي، لكن الأدلة العلمية المتعلقة بهذه الفوائد لا تزال محدودة.

وتتميز الوصفة أيضًا بإمكانية تناولها كمشروب دافئ أو استخدامها قاعدة لإعداد أطباق أخرى، مثل الشوربات والأرز والنودلز.

مكونات شوربة عظام الدجاج

تكفي هذه المقادير لتحضير نحو 8 حصص:

- هيكل دجاجتين والعظام المتبقية منهما.

- 50 جرامًا من الزنجبيل المقطع إلى شرائح.

- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

- 4 أوراق من ورق الغار.

- 30 جرامًا من البقدونس، مع السيقان.

- 10 حبات من الفلفل الأسود الصحيح.

- 3 ملاعق صغيرة من ملح البحر.

- 4 لترات من الماء.

طريقة تحضير شوربة عظام الدجاج خطوة بخطوة

1. ضعي الماء في حلة كبيرة على النار حتى يبدأ في الغليان.

2. أضيفي عظام الدجاج والزنجبيل وورق الغار وخل التفاح والبقدونس والملح وحبات الفلفل الأسود.

3. اتركي المكونات تُطهى مع تغطية الحلة، وبعد مرور نحو 30 دقيقة ستظهر رغوة على سطح المرق، ويمكن إزالتها باستخدام ملعقة.

4. اخفضي درجة الحرارة حتى يصبح المرق في مرحلة الغليان الهادئ، واتركيه لمدة تتراوح بين 3 و4 ساعات.

5. صفي الشوربة جيدًا باستخدام مصفاة، ثم ضعيها في وعاء مناسب لتصبح جاهزة للتقديم أو التخزين.

كيف يمكن تقديم شوربة عظام الدجاج؟

يمكن تناول المرق ساخنًا كما هو، أو إضافة بعض التوابل إليه للحصول على نكهة أكثر غنى، مثل الثوم والزنجبيل والقرفة والكمون والقرنفل.

ويمكن أيضًا تحويله إلى وجبة متكاملة بإضافة الخضراوات وقطع الدجاج المفتتة والنودلز المصنوعة من الحبوب الكاملة أو الأرز، لتصبح الشوربة أكثر إشباعًا وتنوعًا.

طريقة حفظ الشوربة لفترة أطول

من الطرق العملية التي اقترحها الطبيب تقسيم المرق إلى كميات صغيرة ووضعه في قوالب مكعبات الثلج أو قوالب السيليكون، ثم تجميده واستخدام الكمية المطلوبة عند الحاجة، مع إعادة تسخينها جيدًا قبل التقديم.