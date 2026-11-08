وزير البيئة الألماني يأمل في الاتفاق على تدابير للحد من الاحتباس الحراري خلال /كوب 31/

أعرب وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير للحد من الاحتباس الحراري خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /كوب 31/، الذي يُعقد على مدار الأسبوعين المقبلين في تركيا.

وقال شنايدر: "كلما انخفضت الانبعاثات العالمية بوتيرة أسرع، تمكنا من إعادة منحنى درجات الحرارة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي الوقت ذاته، يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لحماية الناس من آثار موجات الحر والجفاف والفيضانات".

كما أكد شنايدر أن التحول نحو الاعتماد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة يمثل أفضل وسيلة لمواجهة التغير المناخي، الذي ينجم في معظمه عن حرق البشر للوقود الأحفوري، كالنفط والغاز، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وسيكون شنايدر العضو الوحيد في الحكومة الألمانية الذي يشارك في مؤتمر المناخ /كوب 31/، الذي تنطلق أعماله في مدينة أنطاليا التركية يوم غد الاثنين، بعد أن أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز عدم المشاركة في الحدث، مبررا ذلك بوجود "التزامات أخرى".

وقد قوبل قراره بانتقادات واسعة؛ واعتبر ناشطون ألمان في مجال المناخ أن هذا الموقف يرسل "أسوأ إشارة ممكنة إلى المجتمع الدولي".

وقال الناشطون: "هذا تصرف لا يليق بألمانيا، ويُعد إهانة -لا سيما للدول التي تواجه بالفعل تهديدا وجوديا جراء ارتفاع منسوب مياه البحر".