تامر منصور عايد: توطين الصناعات الطبية وتطوير التعليم لتأهيل كوادر صحية وفق أحدث النظم العالمية

أكد اللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أهمية توطين الصناعات الطبية وتعزيز قدرات الدولة في إنتاج الأجهزة والمستلزمات العلاجية، مشيرًا إلى جهود إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، ودعم إنتاج أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية، والمشاركة في المشروع القومي لتصنيع البلازما ومشتقات الدم بالتعاون مع شركة جريفولز الإسبانية.

وأوضح أن تطوير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر العلمية المدربة يمثلان أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية، من خلال إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة ومعهد العلوم الصحية لتخريج كوادر طبية وفق أحدث النظم العالمية.

وأضاف أن جهود تطوير التعليم والتدريب شملت توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية، والاستعانة بالخبراء الأجانب لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة، إلى جانب إنشاء جامعة الجيان بالقوات المسلحة، التي تضم كليات مجهزة ومستشفى جامعي ومركزًا للمحاكاة الطبية ومركزًا للعلاج الطبيعي والتأهيل.

وأشار إلى أن هذه المنشآت التعليمية والطبية تستهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ومواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز تنافسية القطاع الطبي المصري.