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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بمقترح إطلاق منصة تصدير عالمية: نقلة نوعية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • برلماني: إطلاق المنصة سيسهم في إنشاء منظومة متكاملة لدعم وتسويق الصادرات المصرية
  • نائب:خطوة مهمة لدعم تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة
  • برلماني: التحول الرقمي في منظومة التصدير يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير الصناعة الوطنية

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة للتسويق والتصدير يمثل ضرورة استراتيجية لإحداث طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية المصرية، وفتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.


وقال " المنزلاوي " فى تصريحات له : إن الصناعة المصرية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات متنوعة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، إلا أن العديد من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات في الوصول المباشر إلى المستوردين العالميين، والتعرف على الفرص التصديرية، والتعامل مع متطلبات الجودة والمواصفات الدولية، وهو ما يستدعي إنشاء منصة متكاملة تتجاوز مجرد العرض الإلكتروني للمنتجات، لتصبح منظومة متكاملة لدعم وتسويق الصادرات المصرية.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن التحرك نحو إطلاق منصة تصدير عالمية تقود الصناعة المصرية إلى الأسواق الدولية يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح " نظير" في تصريحاته أن نجاح هذه المنصة يتطلب رؤية متكاملة تمتد إلى بناء منظومة تصديرية متطورة تربط المصنعين بالمستوردين والموزعين حول العالم، وتوفر معلومات دقيقة عن احتياجات الأسواق الخارجية والفرص التصديرية المتاحة.

واقترح عضو النواب إنشاء قاعدة بيانات للصناعات المصرية لتسهيل وصول المستوردين إلى الموردين المصريين، إلى جانب إعداد خريطة بالفرص التصديرية والأسواق الواعدة، و 
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة أمام هذه المشروعات للانضمام إلى المنصة.


خفض تكاليف الإنتاج وفتح أسواق جديدة.. مقترحات برلمانية لزيادة الصادرات

 

في سياق متصل أكد النائب صقر عبد الفتاح، عضو مجلس النواب أن تعظيم الصادرات يتطلب التحرك وفق خريطة واضحة للأسواق المستهدفة، تقوم على دراسة احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على المنافسة فيه، مع ضرورة  الترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية.

وأوضح " عبد الفتاح" أن التحول الرقمي في منظومة التصدير يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز حضور المنتج المصري في سلاسل الإمداد العالمية ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

الشيوخ منصة إلكترونية الصادرات الصناعية صادرات فرص عمل

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