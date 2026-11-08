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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدينتي تحتكر عرش الجولف في مصر وإفريقيا.. وطلعت مصطفى تحصد جائزة الأفضل عالميًا

هشام طلعت
هشام طلعت
أحمد عبد القوى

في إنجاز استثنائي يعزز مكانة مصر على خريطة الجولف العالمية، حققت مجموعة طلعت مصطفى إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على جائزة أفضل شركة لتطوير مشروعات الضيافة في مجال الجولف على مستوى العالم ضمن جوائز الجولف العالمية  (World Golf Awards)، التي شهدت مشاركة وتنافسًا من ممثلين عن نحو 80 دولة حول العالم.

كما حصد نادي مدينتي للجولف – أحد أندية المجموعة - جائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفضل ملعب جولف في إفريقيا، ليحافظ على مكانته الرائدة، محققًا إنجازًا استثنائيًا بالفوز بلقب أفضل ملعب جولف في مصر للعام السادس على التوالي، وأفضل ملعب جولف في إفريقيا للعام الرابع على التوالي، بما يؤكد المستوى العالمي للنادي والتميز في تصميمه ومرافقه المختلفة والخدمات المقدمة لرواده.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الجولف العالمية للمرة الأولى  في نادي مدينتي للجولف على مستوى القارة الإفريقية، في حدث دولي بارز يعكس تنامي مكانة مصر كوجهة عالمية لرياضة الجولف، وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى ويسهم في تعزيز السياحة ذات الانفاق المرتفع.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ورئيس الاتحاد المصري للجولف، أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا دوليًا لرؤية المجموعة واستراتيجيتها التي تستهدف إنشاء وجهات عالمية متكاملة تجمع بين تجارب المعيشة والترفيه والضيافة والرياضة الاستثنائية.

وأضاف أن نادي مدينتي للجولف يمثل نموذجًا ناجحًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث استطاع أن يرسخ مكانته بين أبرز وجهات الجولف في القارة الإفريقية، بفضل ما يتمتع به من إمكانات وتجهيزات عالمية، وما يقدمه من تجربة رياضية متكاملة، مشيرًا إلى أن النادي يُدار بواسطة شركة ترون (Troon)، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة ملاعب ومنشآت الجولف.

وأشار عمر هشام طلعت إلى أن المجموعة تستثمر أيضاً في جيل جديد من الوجهات الرياضية والسياحية المتميزة، تشمل ملعب "ريد سي لينكس" في شرم الشيخ، وملعب جولف جديدًا في ساوث ميد على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب مشروع إعادة تطوير ملعب مينا هاوس التاريخي للجولف، في موقعه الاستثنائي أمام أهرامات الجيزة، بما يحافظ على تراثه العريق ويقدم تجربة جولف فريدة من نوعها على مستوى العالم.

مدينتى جولف أفضل ملعب جولف في مصر

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