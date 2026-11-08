قطر تدين استمرار الاعتداءات على عدد من المناطق السعودية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخين باليستيين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد سلوكا عدوانيا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة.

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.