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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب يجتمع بجهاز منتخب مصر الأولمبي لمناقشة برنامج الإعداد

جهاز المنتخب الأولمبي
جهاز المنتخب الأولمبي
أ ش أ

عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم "الأحد" اجتماعًا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ومدربه حمادة صدقي، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد سياسة الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل سبل الإعداد، مع الالتزام بالعمل الجماعي، والتنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارة الفنية للاتحاد.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، 10 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، على أن تكون الأيام الثلاثة الأولى مفتوحة، ثم ينتقل المعسكر إلى النظام المغلق، بمركز المنتخبات الوطنية، ويختتم بمواجهة ودية أمام منتخب اليابان، في السادسة، مساء يوم 17 نوفمبر، على ملعب بتروسبورت.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي: أحمد حسن مديرًا للمنتخب، وحمادة صدقي مديرًا فنيًا، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبدالواحد مخططًا للأحمال.

شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري حمادة صدقي

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