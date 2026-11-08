أمانة العاصمة المقدسة تستعرض مشروعاتها ومبادراتها التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن في مؤتمر ومعرض الحج

تستعرض أمانة العاصمة المقدسة أبرز مشروعاتها ومبادراتها التطويرية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، خلال مشاركتها في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري في "جدة سوبر دوم".

وتضع الأمانة الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية لتطوير المرافق العامة، وتحسين الخدمات البلدية، والمحافظة على الهوية التاريخية والحضارية لمكة المكرمة، ومواكبة متطلبات التنمية الحديثة، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/.

وتعمل الأمانة على ترسيخ مكانة مكة المكرمة نموذجًا رائدًا في التنمية الحضرية المستدامة، عبر التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، وتطبيق المعايير البيئية، وتحسين المشهد الحضري؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية تطلعات السكان والزوار.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستعرض الأمانة آليات التعامل مع الظواهر السلبية خلال موسم الحج، من خلال الرصد الميداني، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لمعالجة التحديات وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية.

وتوظف الأمانة التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، لتيسير الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها، إلى جانب تطوير منظومة النظافة والصيانة، وتعزيز قدرات الفرق الميدانية لمواكبة النمو الحضري والاحتياجات المتزايدة.

وتولي الأمانة اهتمامًا بتحسين تجربة الحج والعمرة، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتطوير أماكن الاستراحة، وتهيئة البيئة الحضرية بما ييسر أداء المناسك، ويوفر لضيوف الرحمن سبل الراحة والطمأنينة.