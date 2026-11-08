بروفات مكثفة تجمع دينا الشربيني وسيد رجب في الرياض استعداداً لانطلاق "علمي علوم"

تجري المخرجة المصرية بتول عرفة حالياً بروفات مكثفة للعرض المسرحي الكوميدي الجديد "علمي علوم"، المقرر انطلاقه ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلي بالبوليڤارد.

يُعرض المسرح في الفترة من 13 نوفمبر إلى 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءاً. وتدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي مليء بالضحك والمفاجآت، حول رجل أعمال يحلم بالمجد ويطلق مسابقة علمية عالمية بجائزة مليون دولار، لكن خطأً غير متوقع يقحم مجموعة لا علاقة لها بالعلم في قلب المنافسة. وبين الذكاء والفهلوة، تتوالى المفارقات الكوميدية.

يجمع العرض نخبة من نجوم الفن، وهم دينا الشربيني و سيد رجب، إلى جانب محمد أسامة (أوس أوس)، أحمد عبد الوهاب، دينا محسن (ويزو)، شريف حسني، ومصطفى البنا (سعفان) وآخرين.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وسامي المكاوي، وإشراف عام أحمد إسماعيل، وإخراج بتول عرفة.



أغاني العرض المسرحي من أشعار أحمد حسن راؤول ويقدم الموسيقى والألحان كريم عرفة ويتولى تصميم الاستعراضات مصطفى حجاج.

المخرجة بتول عرفة، من أبرز المخرجات في مصر والوطن العربي وحصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

ونالت المخرجة بتول عرفة العديد من الجوائز في مجال المسرح، وقدمت مجموعة من الأعمال المسرحية الناجحة في موسم الرياض منها، مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف وآخرين.



فيما حققت نجاح كبير بتقديمها مسرحية "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" من بطولة أحمد فهمي و آيتن عامر، ومسرحية "شحاتين أكاديمي"، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، و مسرحية سمن على عسل بطولته معتصم النهار، وجومانة مراد، وأحمد عبد الوهاب.

كما قدمت العرض المسرحي تقدر، في مصر وهو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.