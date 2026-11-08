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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مبيعات مصر للألومنيوم تتخطى الـ12 مليار جنيه خلال 3 أشهر

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 104% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027.

أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للألومنيوم  تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بلغ 4.93 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 2.41 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام المالي السابق.  

​ووصلت إيرادات (مبيعات) شركة مصر للألومنيوم  خلال الفترة نحو 12.05 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 6.35%.  

أسباب ارتفاع الأرباح

وذكرت شركة مصر للألومنيوم، إن ارتفاع أرباحها يرجع لعدة أسباب منها استراتيجيات التسعير: 

-مراجعة شاملة لاستراتيجيات التسعير بما يتماشى مع التغيرات في الأسواق العالمية، وأسهمت سياسة التسعير الديناميكية في تحقيق أقصى استفادة من فروق الأسعار والحفاظ على الحصة السوقية.  

- التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية: التكيف بمرونة واستغلال الفرص الناشئة وتحقيق أداء متميز يتكيف مع المتغيرات العالمية.  

- الاستيراد والتصدير: تحسين عمليات الاستيراد والتصدير عبر تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين وخاصة في الأسواق ذات الطلب المرتفع وفتح أسواق خارجية جديدة.  

-إدارة المواد الخام: اعتماد استراتيجيات جديدة لشراء المواد الخام وتنوع مصادر سلاسل الإمداد. 

- التحكم في التكاليف: تنفيذ خطة صارمة للتحكم في التكاليف التشغيلية شملت إعادة هيكلة العمليات الداخلية وزيادة كفاءة استخدام الموارد.  

وكان الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أعلن عن خريطة الطروحات الحكومية المرتقبة، متضمنة حصة الدولة في شركة مصر للألومنيوم.

مستهدفات الشركة 

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم تحقيق صافي ربح نحو 11.157 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري

واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة الاستثمارية بقيمة 3.6 مليار جنيه، سيتم تمويلها ذاتياً بالكامل.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم شركة مصر للألومنيوم في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد).

مصر للألومنيوم سياسة التسعير الديناميكية أسواق خارجية القابضة للصناعات المعدنية قطاع الأعمال العام

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