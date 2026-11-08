قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: سيارات لنقل جثامين ضحايا قطاري العياط مجانًا إلى أي مكان
استبعاد مصطفي محمد وإمام عاشور.. علي ماهر يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي
كأس مصر| بترول أسيوط يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول
الصحة: 125 مصابًا و7 وفيات في حادث قطار العياط.. وخروج 71 مصابًا بعد تحسن حالتهم
توقيع بروتوكول تعاون لحوكمة وإدارة أصول وأراضي وزارة العدل
قائد «سنتكوم» لجيش الاحتلال: يمكن تنفيذ موجة ثالثة من الهجمات على إيران
100 ألف لأسرة المتوفى و50 للمصاب.. الجبهة الوطنية: دعم كامل لأسر ضحايا ومصابي قطار العياط
60 مصابًا و12 بالعناية المركزة.. مراسل صدى البلد يكشف الحالة الصحية لضحايا حادث القطار
يوسف حسن يتوج بالميدالية الذهبية في التايكوندو بـ دورة الألعاب الأوليمبية للشباب
«زملكاوي» يكرّم أساطير القلعة البيضاء ويدشّن أول ألبوم رقمي لتوثيق تاريخ النادي
محافظ الجيزة يكلف مديرية التضامن الاجتماعي بدعم أسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط
أحمد موسى عن مشاهد إنقاذ ضحايا قطار العياط: «هو ده الشعب المصري.. تسيب شغلك وبيتك وتجري تنقذ أهلك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

132.5 مليون جنيه أرباح القاهرة للأدوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

القاهرة للأدوية - صورة أرشيفية
القاهرة للأدوية - صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026- 2027.

وأظهرت القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بلغ 132.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 143.67 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.  

​وبلغت مبيعات شركة القاهرة للأدوية خلال الفترة نحو 566.12 مليون جنيه، مقارنة بـ 651.80 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.1%.

مؤشرات سنوية 

وأظهرت القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي الماضي تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 552.54 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل صافي ربح بلغ 443.72 مليون جنيه في العام المالي المقارن، بنمو 24.5% على أساس سنوي.

25 خط إنتاج متكامل

 وتضم شركة القاهرة للأدوية نحو 25 خط إنتاج متكامل تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية تشمل الأقراص العادية والملونة، والكبسولات الصلبة والرخوة، والأشربة والقطرات الفموية، إضافة إلى المراهم والأقماع، وبودرات الحبيبات الفوارة والعادية، ومستحضرات العين، والأمبولات.

بالإضافة إلي وجود معامل الرقابة والجودة المطوّرة، وأقسام البحث العلمي والتطوير (R&D)، وإدارة ضمان الجودة، وإدارة التطوير التقني، والتي تعمل جميعها وفق ممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يضمن إنتاج دواء آمن وفعّال ومتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

منتجات القاهرة للأدوية

وتعد "القاهرة للأدوية" منتجًا رئيسيًا لعدد من الأدوية واسعة الانتشار في السوق المصري، من بينها: بريزولين، سبازموبيرالجين، ترايكتين، بيرال، نوفلو، سيدالين، توسيلار، ديكسازون، أناللرج، درامنيكس، سبيكتون، وغيرها من المستحضرات الحيوية الآمنة والفعّالة التي تلبي احتياجات المرضى والأسواق المحلية والإقليمية.

القاهرة للأدوية الصناعات الكيماوية القابضة للأدوية قطاع الأعمال العام مستحضرات العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

شهود لوكالة الأنباء الفرنسية: استهداف مركز الملك عبدالله المالي بالرياض وتضرّر مبنى لأرامكو

بق الفراش

بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟

الاهلي

لا تؤثر على نزاهة البطولة.. خبير لوائح يكشف عن رأيه حال مواجهة الأهلي دلفي في الكأس

ترشيحاتنا

هيونداي سوناتا 2026

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| بي إم دبليو إى 4 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

بالصور

ربع جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد