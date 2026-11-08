قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر تستضيف 3 فعاليات طبية في نوفمبر لتعزيز التعاون العربي والدولي
بورنموث يهزم إيبسويتش تاون بثنائية في الدوري الإنجليزي
محافظ الجيزة يتفقد مصابي حادث القطار بمستشفى العياط المركزي
وزير الصحة: اهتمام خاص بتصنيع الأجهزة الطبية الثقيلة والمتطورة محليًا بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين
الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
المسلماني: تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع المالية على مدار الساعة
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيمة 23.5 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد: تمويل 249 مشروعا خلال أغسطس وسبتمبر

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرّحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية (مشروعك) بلغ 249 مشروعًا بقيمة تبلغ 23.5 مليون جنيه، أسهمت في توفير 514 فرصة عمل متنوعة للشباب والسيدات.

ووجّهت المحافظ بمتابعة أداء المبادرة أولًا بأول وتطوير آليات العمل بها وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين،
باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة، لافتةً لأهمية التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية والبنوك المشاركة لتيسير إجراءات التمويل وتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع توفير الدعم الفني والإرشاد للمستفيدين، بما يساعد على ضمان استمرارية المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.

جدير بالذكر أن المبادرة أسهمت في تمويل 8651 مشروع وتوفير 17436 فرصة عمل بقيمة تقارب المليار جنيه منذ بداية المشروع بالمحافظة وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي أسرتي اثنتين من كوادر الهيئة الراحلتين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد

تخليدًا لذكراهما.. إطلاق اسمي طبيبتين راحلتين على موقعين بمستشفي النصر ببورسعيد

جانب من التكريم

رئيس جامعة بنها يكرم الطالب محمد إسلام بعد تتويجه ببطولة الجمهورية في كمال الأجسام

الحملة

سلامة الغذاء بالإسماعيلية: تنفيذ 12 حملة بالأسواق والمرور على 71 منشأة غذائية

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد