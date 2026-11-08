بقيمة 23.5 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد: تمويل 249 مشروعا خلال أغسطس وسبتمبر

صرّحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية (مشروعك) بلغ 249 مشروعًا بقيمة تبلغ 23.5 مليون جنيه، أسهمت في توفير 514 فرصة عمل متنوعة للشباب والسيدات.

ووجّهت المحافظ بمتابعة أداء المبادرة أولًا بأول وتطوير آليات العمل بها وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين،

باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة، لافتةً لأهمية التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية والبنوك المشاركة لتيسير إجراءات التمويل وتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع توفير الدعم الفني والإرشاد للمستفيدين، بما يساعد على ضمان استمرارية المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.

جدير بالذكر أن المبادرة أسهمت في تمويل 8651 مشروع وتوفير 17436 فرصة عمل بقيمة تقارب المليار جنيه منذ بداية المشروع بالمحافظة وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.