حزب الريادة ينعى ضحايا حادث قطاري العياط ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم

نعى حزب الريادة، برئاسة كمال حسنين، رئيس الحزب وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، الذي خلّف حالة من الحزن بين جموع الشعب المصري.

وتقدم كمال حسنين بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيدهم إلى أسرهم سالمين.

وأكد رئيس حزب الريادة أن هذا الحادث الأليم يمثل مصابًا جللًا لا يقتصر أثره على أسر الضحايا فحسب، بل يمتد ليكون حالة من الحزن والأسى لدى المجتمع المصري بأكمله، مشددًا على أن التضامن الإنساني والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة واجب وطني وإنساني في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأعرب حسنين عن خالص مواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يربط على قلوبهم، وأن يعوضهم خيرًا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والسلامة.

كما أشاد بجهود هيئة الإسعاف المصرية، ومسؤولي وزارة النقل، وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تحركت فور وقوع الحادث، وسارعت إلى التعامل مع تداعياته ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مثمنًا سرعة الاستجابة والجهود المبذولة للتعامل مع الحادث.