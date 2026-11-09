لمواجهة زحف الرمال وتأمين المرور.. حملة مكثفة لرفع كفاءة طريق أبو زنيمة – رأس سدر

نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو زنيمة حملة ميدانية لتنظيف الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة رأس سدر، تضمنت رفع وإزالة التراكمات الرملية على جانبي الطريق بالاتجاهين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشملت الأعمال استخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمدينة، من خلال الكساحة واللودر، لرفع التراكمات الرملية وإزالة العوائق التي قد تؤثر على حركة السير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتأمين حركة المركبات ومرتادي الطريق.