«عمل جنوب سيناء» تكثف حملاتها التفتيشية بنويبع لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد

كثفت مديرية العمل بجنوب سيناء حملاتها التفتيشية على المنشآت بمدينة نويبع، من خلال مكتب العمل بالمدينة، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، والتحقق من تطبيق الضوابط المنظمة لعلاقات العمل، والتأكد من الالتزام بحقوق العمال وأصحاب الأعمال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف ومتابعة أكرم محمد، مدير مديرية العمل بالمحافظة، في إطار جهود المديرية لتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل.

وأكد مدير المديرية أن هذه الحملات تستهدف رصد المخالفات والتأكد من تطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنضبطة.

وتولى أعمال التفتيش ناصر فتحي، مفتش مكتب عمل .