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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تهريب البضائع عبر الحدود

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لقدرته على تهريب البضائع عبر الحدود بمقابل مادى .
      
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لقدرته على تهريب البضائع عبر الحدود بمقابل مادى. 


بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبى تهريب البضائع "غير خالصة الرسوم الجمروكية"  عبر المنافذ البرية ، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول ، وأفاد بتحصله على مقاطع الفيديو المنشورة على صفحته من خلال شبكة الإنترنت لإستغلالها فى أعمال النصب. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى تهريب البضائع

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