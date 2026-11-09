ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقد علي ماهر مع منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي علي صلاح تفاصيل التعاقد المنتظر مع علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، موضحًا مدة العقد والشرط الخاص باستمراره حتى عام 2030، إلى جانب راتبه الشهري والمستحقات المالية للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.

وقال علي صلاح، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "سيتم توقيع العقد مع الكابتن علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، لمدة سنتين، مع إمكانية امتداده حتى عام 2030، بشرط الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "في حالة وصول منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، سيستمر علي ماهر في قيادة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم، ويكمل عقده حتى عام 2030، أما في حالة عدم الوصول إلى نصف النهائي، فسيكون هناك شرط في العقد بفسخه تلقائيًا، دون انتظار نهاية مدة التعاقد".

وتابع: "الشرط الوحيد لاستمرار علي ماهر مع المنتخب بعد السنتين هو الوصول إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، وليس التأهل إلى كأس العالم".

وعن الراتب قال "راتب علي ماهر مع منتخب مصر مليون ونصف جنيه شهريًا قبل خصم الضرائب، وبعد خصم الضرائب سيحصل على ما يقرب من مليون و100 ألف إلى مليون و200 ألف جنيه".

وأوضح أن راتب حسام حسن، المدير الفني السابق، كان يبلغ 4 ملايين جنيه شهريًا، وكذلك جهازه المعاون، قبل زيادة الرواتب عقب تجديد التعاقد بعد كأس العالم.

وأضاف: "من المقرر حصول حسام وإبراهيم حسن على الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه، مقابل فسخ التعاقد مع الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من المنتظر صرف المبلغ خلال 48 ساعة، على أن يتم سداده على أقساط".