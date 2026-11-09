«أستاذ الجيل».. أحمد لطفي السيد شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ58.. حكاية مفكر جعل الحرية أساس نهضة الأمم

في وقت تتجدد فيه الأسئلة حول دور الثقافة في بناء الإنسان، وقيمة التعليم في تشكيل وعي المجتمعات، يعود اسم المفكر المصري أحمد لطفي السيد إلى صدارة المشهد الثقافي، بعد اختيار اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اسمه شخصيةً للدورة الـ58، المقرر إقامتها عام 2027، تقديرًا لإرثه الفكري وإسهاماته في النهضة الثقافية والوطنية، إلى جانب العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، الذي اختير شخصية أخرى للدورة نفسها.



ويأتي اختيار «أستاذ الجيل» ليعيد تسليط الضوء على واحد من أبرز رواد التنوير في مصر، وصاحب مشروع فكري تجاوز حدود الكتابة والتنظير إلى العمل السياسي والصحفي والتعليمي، مؤمنًا بأن تقدم الأمم لا يبدأ من امتلاك القوة وحدها، وإنما من تحرير العقول، واحترام حرية الإنسان، وإقامة مؤسسات قادرة على صناعة المعرفة.



من قرية برقين إلى قيادة الفكر المصري

ولد أحمد لطفي السيد في 15 يناير 1872 بقرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونشأ في بيئة ريفية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة لاستكمال تعليمه، ويلتحق بمدرسة الحقوق التي تخرج فيها عام 1894.



ومع بدايات حياته العامة، اتجه إلى العمل الوطني والفكري، متأثرًا بالتحولات التي شهدتها مصر في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأت تتشكل لديه رؤية تقوم على ضرورة بناء دولة حديثة تستند إلى الدستور وسيادة القانون، وتمنح المواطن حق المشاركة في إدارة شؤون وطنه.



ولم يكن لطفي السيد من أنصار التغيير القائم على الشعارات وحدها، بل آمن بالإصلاح التدريجي، وبأن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق فقط برحيل الاحتلال، وإنما ببناء الإنسان القادر على التفكير والاختيار، وتأسيس مجتمع يحترم التعدد والاختلاف.



«الجريدة».. صوت الليبرالية وحرية الرأي

مثّلت الصحافة إحدى أهم أدوات مشروعه التنويري، إذ شارك في تأسيس حزب الأمة عام 1907، وتولى أمانته العامة، كما أسس صحيفة «الجريدة» ورأس تحريرها، لتصبح منبرًا للأفكار الليبرالية والدعوة إلى الدستور والاستقلال، ومجالًا للنقاش حول مستقبل الدولة والمجتمع.



ومن خلال «الجريدة»، دافع عن حرية الرأي والتعبير، وحق الفرد في التفكير المستقل، ورفض فرض الوصاية على عقول الناس، كما ارتبط اسمه بالمقولة الشهيرة «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، التي تعبر عن جانب أساسي من فلسفته في احترام الرأي الآخر وقبول التعدد.



ولم تكن الصحيفة مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل تحولت إلى مدرسة فكرية أسهمت في تشكيل وعي عدد من المثقفين والمفكرين، وفتحت المجال أمام مناقشة قضايا الحرية والدولة الحديثة والتعليم والنهضة الاجتماعية.



أرسطو والجامعة.. مشروع لبناء العقل

امتدت إسهامات أحمد لطفي السيد إلى العمل الثقافي والأكاديمي، فتولى إدارة دار الكتب المصرية، واهتم بتطوير دورها في إتاحة المعرفة، كما ارتبط اسمه بحركة ترجمة مؤلفات الفيلسوف اليوناني أرسطو إلى اللغة العربية، إيمانًا منه بأهمية الانفتاح على التراث الفلسفي والإنساني العالمي.



وكانت الجامعة المصرية واحدة من أبرز محطات عطائه، إذ تولى إدارتها عام 1925، مع تحولها إلى جامعة حكومية، ليصبح أحد أبرز المدافعين عن استقلال الجامعة وحرية البحث العلمي، وضرورة أن تكون المؤسسة التعليمية فضاءً لإنتاج المعرفة وتكوين العقول، لا مجرد مكان لتلقي المعلومات.



كما ارتبط اسمه بدعم تعليم المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في الحياة العامة، في مرحلة كانت فيها هذه القضية محل نقاش واسع داخل المجتمع المصري، وهو ما عكس إيمانه بأن النهضة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة جميع أفراد المجتمع.



ولم تتوقف علاقته بالمؤسسات التعليمية عند إدارة الجامعة، بل امتدت إلى العمل الأكاديمي والفلسفي، حيث أصبح أحد الرموز التي ارتبطت بتكوين أجيال من المثقفين، وهو ما يفسر اللقب الذي لازمه طوال حياته: «أستاذ الجيل».



من وزارة المعارف إلى مجمع اللغة العربية

شارك لطفي السيد في الحياة العامة، وتولى عددًا من المناصب، من بينها وزارة المعارف، كما شغل مناصب حكومية أخرى، وظل حاضرًا في النقاشات المتعلقة بمستقبل التعليم والثقافة والدولة المصرية.



وفي عام 1945 تولى رئاسة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ليواصل اهتمامه باللغة بوصفها وعاءً للهوية والثقافة، وأداة للتعبير عن تطور المعرفة والفكر.



وترك مجموعة من المؤلفات والكتابات التي تعكس اهتماماته الفكرية والسياسية، من بينها «تأملات» و«قصة حياتي»، إلى جانب كتاباته ومقالاته التي تناولت الحركة الوطنية والاستقلال وقضايا المجتمع.



ورحل أحمد لطفي السيد في 5 مارس 1963، بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو تسعة عقود، ظل خلالها مدافعًا عن الحرية والتعليم واستقلال المؤسسات.



«مصر تقرأ».. استعادة مشروع أستاذ الجيل

يحمل اختيار أحمد لطفي السيد شخصيةً للدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب دلالة تتجاوز الاحتفاء بسيرة أحد رواد الفكر المصري الحديث، خاصة أن الدورة المقبلة تقام تحت شعار «مصر تقرأ»، وهو شعار يلتقي مع جانب جوهري من مشروعه الذي جعل المعرفة والتعليم وتحرير العقل مدخلًا لبناء المجتمع.



كما يفتح هذا الاختيار المجال أمام إعادة قراءة أفكاره ومواقفه، وتعريف الأجيال الجديدة بمفكر لم ينظر إلى الثقافة باعتبارها نشاطًا نخبويا منفصلًا عن المجتمع، وإنما بوصفها أساسًا لتكوين المواطن وبناء الدولة.



وبعد مرور أكثر من ستة عقود على رحيله، لا يزال إرث أحمد لطفي السيد يطرح أسئلة تتجاوز زمنه: كيف نصنع تعليمًا يحرر العقل؟ وكيف نحمي استقلال المؤسسات؟ وكيف يصبح الاختلاف وسيلة للتقدم لا سببًا للصراع؟، أسئلة تجعل الاحتفاء بـ«أستاذ الجيل» في معرض القاهرة الدولي للكتاب مناسبة لاستعادة مشروع تنويري، لم تكن غايته مجرد إنتاج الأفكار، بل تحويلها إلى قوة فاعلة في حياة المجتمع.