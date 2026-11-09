افتتاح مقر نقابة المهندسين بجنوب سيناء لتعزيز دور الكفاءات الهندسية في صناعة التنمية

في خطوة جديدة لدعم العمل النقابي وتعزيز مشاركة الكوادر الهندسية في مسيرة التنمية، افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور المهندس محمد عبد الغني، العام للمهندسين، مقر نقابة المهندسين بمحافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتور أشرف سعد حسين، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد كمال الدين، رئيس ومؤسس فرع نقابة المهندسين بجنوب سيناء، إلى جانب رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ولفيف من مهندسي المحافظة.

ويستهدف افتتاح المقر تفعيل دور العمل النقابي بالمحافظة، وتوفير الخدمات المهنية والاجتماعية للمهندسين، وتهيئة مساحة مؤسسية للتواصل وتبادل الخبرات، بما يعزز مشاركتهم في دعم خطط التنمية والمشروعات القومية، والاستفادة من خبراتهم في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن افتتاح مقر نقابة المهندسين يمثل إضافة مهمة للمنظومة المهنية والخدمية بالمحافظة، وخطوة لتعزيز التواصل المباشر مع المهندسين والاستفادة من خبراتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ خطط التنمية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتعاون مع النقابة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الهندسي ودفع جهود التنمية بمختلف المدن.

وأضاف المحافظ أن المهندسين يمثلون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات، لافتًا إلى أن وجود مقر للنقابة بالمحافظة يفتح آفاقًا أوسع للتواصل وتبادل الخبرات، ويدعم دور الكوادر الهندسية في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها جنوب سيناء.

من جانبه، أعرب النقيب العام للمهندسين عن تقديره لدعم محافظ جنوب سيناء وتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إنشاء وتجهيز مقر النقابة، مؤكدًا أهمية تعزيز الوجود النقابي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمهندسين، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والاجتماعية.

ويأتي افتتاح المقر تتويجًا لجهود التنسيق والتعاون بين محافظة جنوب سيناء والنقابة العامة للمهندسين، وخطوة مهمة نحو تفعيل الدور النقابي والمهني بالمحافظة، وتعزيز إسهامات المهندسين في خدمة المجتمع والمشاركة بخبراتهم في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.