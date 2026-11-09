محافظ كفر الشيخ يصدق على المخطط الاستراتيجي العام المحدث لمدينة الحامول بمساحة 668 فدانًا

صدق محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، اليوم /الإثنين/، على المخطط الاستراتيجي العام المحدث لمدينة الحامول؛ بما يتوافق مع احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشي، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المهندسة فاطمة الشوادفي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن المخطط استند إلى دراسة الوضع الراهن للمدينة وتحديد احتياجاتها التنموية والعمرانية، لافتًا إلى أن مساحة الحيز العمراني بعد التحديث بلغت نحو 668 فدانًا، بكثافة سكانية تُقدر بحوالي 106 أشخاص للفدان الواحد.

وأضاف المحافظ أن المخطط حدد احتياجات المدينة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والخدمات الترفيهية، إلى جانب تطوير شبكات الطرق والمرافق، وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات ومناطق التنمية، مع الحفاظ الكامل على الرقعة الزراعية؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخطط الاستراتيجي على رئاسة مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لصدور القرار الوزاري المنظم له، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.