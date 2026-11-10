يونيسيف: أمطار غزة الغزيرة وتدهور الصرف الصحي يعرضان الأطفال لمخاطر الأمراض

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إنّ المنظمة تستعد للاستجابة لاحتياجات الأطفال في قطاع غزة منذ بداية الحرب قبل ثلاثة أعوام، إلا أنّها تواجه تحديات وقيوداً تحول دون وصولها إلى القطاع وتقديم المساعدات المطلوبة، مشيراً إلى أنّ هذه القيود لا تقتصر على الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء، بل تعرقل أيضاً جهود تحسين الأوضاع الإنسانية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك تحديات كثيرة تمنع المنظمة من دخول قطاع غزة، كما يتعين عليها دفع مبالغ مالية تطلبها إسرائيل، موضحاً أنّ المشكلة لا تتعلق فقط بالاستعداد لتلبية احتياجات الأطفال، وإنما بقدرة اليونيسيف على تحسين الأوضاع على أرض الواقع في ظل القيود المفروضة على عملها.

وأوضح أنّ الأمطار الغزيرة وتدهور أنظمة الصرف الصحي تسببا في أضرار كبيرة للخيام، وجعلا الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لافتاً إلى أنّ مدينة غزة شهدت أيضاً منخفضات جوية، في وقت لا يعمل فيه بصورة مناسبة سوى نظامين من أنظمة الصرف الصحي، وهو ما يزيد صعوبة التعامل مع تداعيات الأمطار والفيضانات.

وأشار بيريس إلى أنّ اليونيسيف تطالب بتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدة الأطفال والأهالي ومواجهة هذه الأوضاع، لكنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر للقيام بما تحتاج إليه، مؤكداً أنّ الأمر لا يرتبط فقط بالحصول على إذن بالدخول إلى القطاع، وإنما يشمل أيضاً القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمة وتنفيذ تدخلاتها الإنسانية.

وأضاف أنّ اليونيسيف تحاول توفير وسائل التدفئة والملابس ومستلزمات الشتاء للأطفال، إلا أنّ هناك قيوداً أخرى تعرقل جهودها، لا سيما فيما يتعلق بحماية أنظمة الصرف الصحي وإصلاحها، مؤكداً أنّ المنظمة تحاول القيام بما تستطيع من خلال الإمكانات المتاحة أمامها، وتقديم الحد الأدنى مما يمكن تنفيذه في ظل الظروف الحالية.

وشدد المتحدث باسم اليونيسيف على أنّ التعامل مع تداعيات الحرب ومنع وقوع كارثة جديدة تهدد الأطفال لا يمكن أن يقتصر على الجهود الإنسانية وحدها، بل يتطلب اتخاذ إجراءات على المستوى السياسي، بما يسمح بدخول المساعدات وتنفيذ التدخلات الضرورية لحماية الأطفال وتحسين أوضاعهم.