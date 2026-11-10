تركيب معدات رصد الانبعاثات بـ7 محطات ودعم النقل النظيف.. حصاد التعاون بين الحكومة والبنك الدولي

استعرض المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة مع الوفد التقدم المحرز في تطوير منظومة رصد وإدارة جودة الهواء، حيث تم تركيب معدات رصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل في 7 محطات من إجمالي 12 محطة مستهدفة، فضلًا عن نقل نظام التنبؤ بجودة الهواء إلى خوادم جهاز شئون البيئة، بما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامته وتعزيز استخدام البيانات العلمية في دعم اتخاذ القرار البيئي.

هذا إلى جانب التقدم في إعداد الخطة المتكاملة لإدارة جودة الهواء والتغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى، والجهود المبذولة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المشروعات التي تعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر، واستكمال تنفيذ تلك المشروعات وفق مخططاتها الزمنية وتعظيم أثرها البيئي.

مستجدات مشروعات البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات

وناقش رئيس الجهاز أيضاً مع الوفد مستجدات مشروعات البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وفي مقدمتها مجمع معالجة المخلفات المتكامل بمدينة العاشر من رمضان، الذي بلغت نسبة تنفيذ أعماله نحو 92%، ومحطتا المناولة بالخانكة ومرصفا اللتان تم افتتاحهما إلى جانب مستجدات إجراءات الغلق الآمن لمقلب أبو زعبل.

وأشار إلى ثمار جهود المشروع في دعم التحول نحو النقل النظيف، من خلال إدخال الأتوبيسات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، فضلًا عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التوعية والاتصال البيئي، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وتحسين منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والطبية، بما يدعم خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة.

واستقبل رئيس الجهاز، وفداً من ممثلى البنك الدولي بالقاهرة، لمناقشة الموقف التنفيذي الراهن لمخرجات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والبنك الدولي، والتقدم المحرز في تنفيذ مكوناته المختلفة، وفقًا لتقرير التقدم الخاص بالمشروع.

حضر اللقاء ماريا صراف المديرة الإقليمية للبيئة والموارد الطبيعية والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولى، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع، وهدى الشوادفى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وممثلي البنك الدولي.

واستعرض المهندس شريف عبد الرحيم مع الوفد أبرز النتائج والإنجازات التي حققها المشروع، الذي يستهدف الحد من انبعاثات ملوثات الهواء والغازات المسببة للتغيرات المناخية من القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة القاهرة الكبرى على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال ستة مكونات رئيسية تشمل تطوير منظومة إدارة ورصد جودة الهواء، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات قطاع النقل، وتعزيز الوعي وبناء القدرات، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية،